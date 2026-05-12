O que a cerveja faz no intestino e também no fígado

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Helena Merencio
Agência Correio
Publicado em 12 de maio de 2026 às 08:22
Poder encerrar o dia com uma cerveja gelada parece, para muita gente, apenas um gesto comum da rotina. No entanto, depois que a espuma baixa e o copo fica vazio, a bebida ainda segue por um percurso menos visível dentro do organismo.
Antes de virar uma tarefa para o fígado, a cerveja atravessa um ambiente repleto de vida microscópica: o intestino.
É ali que o álcool e o glúten entram em contato com uma microbiota sensível, formada por bactérias importantes para a digestão, a absorção de nutrientes e a proteção interna do corpo.
Cerveja faz bem para a saúde?
Esse caminho ajuda a explicar por que o consumo frequente da bebida pode provocar alterações no sistema digestivo e no funcionamento das células hepáticas.
Um artigo científico publicado no Journal of Gastroenterology and Hepatology aponta que o consumo crônico e intenso de álcool está ligado a mudanças na microbiota intestinal e a processos relacionados a doenças hepáticas associadas ao álcool.
No caso da cerveja, essa relação aparece principalmente por causa do etanol.
Bebidas fermentadas podem alterar a composição das bactérias benéficas que vivem no trato digestivo. Quando esse equilíbrio se perde, micro-organismos prejudiciais encontram mais espaço para crescer.
Essa mudança pode favorecer inflamações nas paredes do intestino delgado e do intestino grosso. Por isso, manter a flora intestinal saudável é importante para que o corpo consiga absorver nutrientes essenciais de forma adequada.
Outro ponto delicado está na mucosa intestinal. O álcool pode aumentar a permeabilidade dessa barreira, facilitando a passagem de toxinas e bactérias indesejadas para a circulação sanguínea.
Quando isso acontece, o organismo tende a reagir com uma resposta imunológica constante. O reflexo pode aparecer em desconfortos abdominais e alterações no ritmo habitual de evacuação.
Preservar essa barreira natural ajuda a evitar problemas inflamatórios persistentes. Sem esse equilíbrio, o intestino deixa de ser apenas parte da digestão e passa a sinalizar uma sobrecarga silenciosa no corpo.
Depois do intestino, o álcool chega ao fígado com uma missão difícil. Segundo o National Institute on Alcohol Abuse and Alcoholism, dos Estados Unidos, é principalmente nesse órgão que o álcool é metabolizado até se transformar em substâncias que o corpo consegue eliminar.
Durante esse processo, as células hepáticas priorizam a desintoxicação do organismo. Outras funções importantes podem acabar ficando em segundo plano enquanto o corpo tenta processar o etanol.
Com o consumo frequente, esse esforço repetido pode favorecer o acúmulo de gordura dentro do fígado. A situação se torna mais sensível porque a quebra do álcool também produz subprodutos tóxicos.
Um deles é o acetaldeído, substância formada durante o metabolismo do álcool. O NIAAA descreve esse composto como altamente tóxico, antes de ele ser convertido em acetato e seguir para eliminação pelo organismo.
Essas substâncias podem atingir estruturas celulares e provocar estresse oxidativo no tecido hepático. Com o tempo, a agressão constante pode dificultar a filtragem do sangue e a produção de enzimas necessárias para a digestão de gorduras.
Manter o fígado preservado é essencial para a vitalidade do corpo. Quando esse sistema trabalha sob pressão, outras funções ligadas ao equilíbrio interno também podem ser afetadas.
O problema é que nem sempre a cerveja deixa sinais imediatos. Muitas vezes, o corpo começa avisando de forma discreta que o sistema digestivo está lidando com uma carga maior do que deveria.
Desconfortos abdominais e mudanças no ritmo de evacuação estão entre esses alertas. Embora pareçam sintomas simples, eles podem indicar que intestino e fígado estão sendo exigidos além da conta.
Observar essas reações ajuda a ajustar hábitos antes que o desequilíbrio avance. No caso da cerveja, a atenção passa pela microbiota intestinal, pela proteção da mucosa e pelo trabalho exigido do fígado para processar o álcool.