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Gigante japonesa de carro deixa o Brasil após 34 anos, abandona mercado de R$ 269 bilhões e acende alerta sobre os motivos

Baixas vendas, carros importados e novas regras ambientais ajudaram a acelerar a saída da Subaru do mercado brasileiro

  • Foto do(a) author(a) Henrique Moraes
  • Foto do(a) author(a) Agência Correio

  • Henrique Moraes

  • Agência Correio

Publicado em 11 de maio de 2026 às 04:00

Subaru encerrou oficialmente as vendas de carros novos no Brasil após mais de 30 anos de atuação.
Subaru encerrou oficialmente as vendas de carros novos no Brasil após mais de 30 anos de atuação. Crédito: YouTube

Depois de mais de três décadas no mercado brasileiro, a montadora japonesa Subaru anunciou o encerramento das operações de venda de carros novos no Brasil. A decisão marca o fim de uma trajetória iniciada nos anos 1990 e pega de surpresa fãs da marca.

A despedida da Subaru do Brasil encerra um capítulo importante da história automotiva no país. Representada pela CAOA desde 1998, a fabricante japonesa conquistou um público fiel graças ao estilo diferenciado de seus veículos, especialmente modelos como Forester, XV e WRX.

Motivos da saída

A saída acontece em um momento de transformação da indústria automotiva, com marcas focadas em investimentos elétricos, mercados mais rentáveis e redução de custos operacionais. No Brasil, onde o setor é competitivo e dominado por fabricantes locais, manter uma operação importada acabou se tornando um desafio grande.

Nos últimos anos, a presença da marca foi diminuindo cada vez mais no mercado nacional. A redução da rede de concessionárias, o alto custo de importação e a concorrência pesada no segmento de SUVs dificultaram a permanência da fabricante no Brasil.

Além disso, houve críticas de fãs e consumidores sobre a falta de investimentos da marca nos últimos anos. Em discussões nas redes, muitos reclamaram do marketing fraco, com poucas concessionárias e ausência de lançamentos, foram fatores que enfraqueceram ainda mais a presença da Subaru no país.

Subaru

Subaru encerrou oficialmente as vendas de carros novos no Brasil após mais de 30 anos de atuação. por Wikimedia Commons
Marca japonesa ficou conhecida pela tração AWD e pelos motores boxer. por Alexander Migl/ Wikimedia Commons
WRX, Forester e XV estão entre os modelos mais lembrados pelos fãs da Subaru no Brasil por Ank Kumar/ Wikimedia Commons
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Subaru encerrou oficialmente as vendas de carros novos no Brasil após mais de 30 anos de atuação. por Wikimedia Commons

Campeões de vendas

Durante os anos presentes no país, o modelo mais vendido foi o Subaru Forester, que liderou em vendas por vários anos consecutivos. O Forester se destacou por unir tração integral AWD, espaço interno, conforto e desempenho, características que fizeram o SUV ganhar fama entre consumidores que buscavam carros mais aventureiros e seguros. Em 2015, o modelo representou cerca de 80% das vendas.

Entre os esportivos, os grandes destaques foram o WRX e o WRX STI. Mesmo sendo modelos mais caros, eles conquistaram boa parte dos fãs de carros japoneses e da cultura tuner. O WRX virou um símbolo da Subaru graças ao histórico nos ralis mundiais e ao motor turbo boxer com tração integral.

Mesmo sem atingir números gigantescos como Toyota, Honda ou Jeep, a Subaru criou uma base muito fiel de admiradores no Brasil. Mesmo deixando de vender carros novos, a Subaru continuará oferecendo pós-venda, manutenção e peças por meio da estrutura da CAOA. Ou seja, donos de veículos da marca ainda terão assistência técnica e suporte no Brasil.

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Carro Automóveis

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