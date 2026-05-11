AUTOMÓVEL

Gigante japonesa de carro deixa o Brasil após 34 anos, abandona mercado de R$ 269 bilhões e acende alerta sobre os motivos

Baixas vendas, carros importados e novas regras ambientais ajudaram a acelerar a saída da Subaru do mercado brasileiro



Henrique Moraes

Agência Correio

Publicado em 11 de maio de 2026 às 04:00

Subaru encerrou oficialmente as vendas de carros novos no Brasil após mais de 30 anos de atuação. Crédito: YouTube

Depois de mais de três décadas no mercado brasileiro, a montadora japonesa Subaru anunciou o encerramento das operações de venda de carros novos no Brasil. A decisão marca o fim de uma trajetória iniciada nos anos 1990 e pega de surpresa fãs da marca.

A despedida da Subaru do Brasil encerra um capítulo importante da história automotiva no país. Representada pela CAOA desde 1998, a fabricante japonesa conquistou um público fiel graças ao estilo diferenciado de seus veículos, especialmente modelos como Forester, XV e WRX.

Motivos da saída

A saída acontece em um momento de transformação da indústria automotiva, com marcas focadas em investimentos elétricos, mercados mais rentáveis e redução de custos operacionais. No Brasil, onde o setor é competitivo e dominado por fabricantes locais, manter uma operação importada acabou se tornando um desafio grande.

Nos últimos anos, a presença da marca foi diminuindo cada vez mais no mercado nacional. A redução da rede de concessionárias, o alto custo de importação e a concorrência pesada no segmento de SUVs dificultaram a permanência da fabricante no Brasil.

Além disso, houve críticas de fãs e consumidores sobre a falta de investimentos da marca nos últimos anos. Em discussões nas redes, muitos reclamaram do marketing fraco, com poucas concessionárias e ausência de lançamentos, foram fatores que enfraqueceram ainda mais a presença da Subaru no país.

Subaru 1 de 3

Campeões de vendas

Durante os anos presentes no país, o modelo mais vendido foi o Subaru Forester, que liderou em vendas por vários anos consecutivos. O Forester se destacou por unir tração integral AWD, espaço interno, conforto e desempenho, características que fizeram o SUV ganhar fama entre consumidores que buscavam carros mais aventureiros e seguros. Em 2015, o modelo representou cerca de 80% das vendas.

Entre os esportivos, os grandes destaques foram o WRX e o WRX STI. Mesmo sendo modelos mais caros, eles conquistaram boa parte dos fãs de carros japoneses e da cultura tuner. O WRX virou um símbolo da Subaru graças ao histórico nos ralis mundiais e ao motor turbo boxer com tração integral.