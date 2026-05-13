Mãe de Isabella Nardoni diz que recebeu carta psicografada da filha: 'Estava desesperada'

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Fernanda Varela
Publicado em 13 de maio de 2026 às 15:00
A mãe de Isabella Nardoni revelou que recebeu cartas psicografadas atribuídas à filha e afirmou que a experiência transformou a forma como enfrentou o luto após a morte da menina, em 2008.
Em entrevista ao podcast PodDelas, Ana Carolina Oliveira contou que passou a frequentar um centro espírita em São Paulo logo após a tragédia e disse que encontrou acolhimento no local.
Isabella Nardoni
Segundo ela, as mensagens psicografadas ajudaram a aliviar a dor vivida nos primeiros anos após a perda da filha. “Aquela energia me acalmava, eu saía de lá outra pessoa”, afirmou.
Ana Carolina explicou que começou a frequentar o centro espírita Perseverança ainda em estado de choque. “Todas as vezes que eu ia lá, eu não conseguia nem olhar, estava desesperada”, contou durante a entrevista.
Ela também relatou que recebeu diversas mensagens atribuídas a Isabella ao longo dos anos, mas destacou que as cartas não acontecem em todas as sessões. “As mensagens não vêm cada vez que você frequenta o lugar”, disse.
Segundo Ana Carolina, o ambiente espiritual ajudou não apenas no processo de luto, mas também na reconstrução da vida após o crime que chocou o país.
O caso Isabella Nardoni aconteceu em 2008 e teve grande repercussão nacional. O pai da menina e a madrasta foram condenados pela morte da criança.
Hoje, Ana Carolina também usa sua visibilidade para falar sobre proteção à infância e superação.
Cartas psicografadas são consideradas manifestações de fé e espiritualidade e não possuem comprovação científica.