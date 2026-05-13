LUTO

Mãe de Isabella Nardoni diz que recebeu carta psicografada da filha: 'Estava desesperada'

Ana Carolina Oliveira afirmou que encontrou conforto espiritual após a morte da menina em 2008

Fernanda Varela

Publicado em 13 de maio de 2026 às 15:00

Isabella Nardoni Crédito: Reprodução

A mãe de Isabella Nardoni revelou que recebeu cartas psicografadas atribuídas à filha e afirmou que a experiência transformou a forma como enfrentou o luto após a morte da menina, em 2008.

Em entrevista ao podcast PodDelas, Ana Carolina Oliveira contou que passou a frequentar um centro espírita em São Paulo logo após a tragédia e disse que encontrou acolhimento no local.

Isabella Nardoni 1 de 10

Segundo ela, as mensagens psicografadas ajudaram a aliviar a dor vivida nos primeiros anos após a perda da filha. “Aquela energia me acalmava, eu saía de lá outra pessoa”, afirmou.

Ana Carolina explicou que começou a frequentar o centro espírita Perseverança ainda em estado de choque. “Todas as vezes que eu ia lá, eu não conseguia nem olhar, estava desesperada”, contou durante a entrevista.

Ela também relatou que recebeu diversas mensagens atribuídas a Isabella ao longo dos anos, mas destacou que as cartas não acontecem em todas as sessões. “As mensagens não vêm cada vez que você frequenta o lugar”, disse.

Segundo Ana Carolina, o ambiente espiritual ajudou não apenas no processo de luto, mas também na reconstrução da vida após o crime que chocou o país.

O caso Isabella Nardoni aconteceu em 2008 e teve grande repercussão nacional. O pai da menina e a madrasta foram condenados pela morte da criança.

Hoje, Ana Carolina também usa sua visibilidade para falar sobre proteção à infância e superação.