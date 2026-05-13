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Ex-BBB Chaiany afirma que ainda não recebeu estoque vitalício de produtos prometido por Virgínia

Empresária havia feito a promessa em fevereiro, ao saber que a ex-participante era fã dos produtos da marca Wepink

  • Foto do(a) author(a) Kamila Macedo

  • Kamila Macedo

Publicado em 13 de maio de 2026 às 16:09

Chaiany participou do Big Brother Brasil 2026 e utilizava produtos Wepink durante o confinamento
Chaiany participou do Big Brother Brasil 2026 e utilizava produtos Wepink durante o confinamento Crédito: Reprodução

A ex-BBB Chaiany Andrade revelou nesta terça-feira (12), durante entrevista ao podcast “PodDelas”, que Virgínia Fonseca ainda não cumpriu a promessa de enviar um estoque vitalício de produtos da marca Wepink. Durante sua permanência no reality, a integrante do grupo Pipoca utilizava constantemente os cosméticos da linha, o que chamou a atenção da empresária e motivou o compromisso de presenteá-la após o programa.

Na conversa conduzida por Viih Tube e Tatá Estaniecki, Chaiany contou que, até o momento, não recebeu os itens: "Não recebi nada". No entanto, ela avaliou a situação como falta de tempo: "Eu confio nela, ela é ocupada. É mãe solteira, tem três filhos". A entrevista foi realizada ao lado de sua parceira de confinamento, Samira Sagr.

Chaiany (BBB 26)

Chaiany é do signo de Áries por Manoella Mello/TV Globo
Chaiany é a primeira pipoca do 'BBB 26' a conseguir 1 milhão de seguidores por Reprodução/Instagram
Equipe de Chaiany, do "BBB 26", celebra 1 milhão de seguidores da confinada por Reprodução/Instagram
Chaiany é pipoca do 'BBB 26' por Reprodução/TV Globo
Chaiany do BBB 26 já trabalhou na lavoura e foi mãe aos 15 anos por Reprodução/Instagram
Chaiany por Globo/ Manoella Mello
Chaiany e Jordana tiveram discussão na Casa de Vidro do Centro-Oeste por Reprodução
Chaiany e Jordana tiveram discussão na Casa de Vidro do Centro-Oeste por Reprodução
Chaiany e Jordana tiveram discussão na Casa de Vidro do Centro-Oeste por Reprodução
Chaiany resistiu ao Quarto Branco e integrou o elenco do BBB 26 por Globo/Fábio Rocha
Chaiany resistiu ao Quarto Branco e integrou o elenco do BBB 26 por Divulgação/TV Globo
Antes do BBB 26, Chaiany era 'caprichete' de casal e fã de Manu Gavassi por Reprodução/Redes Sociais
Antes do BBB 26, Chaiany era 'caprichete' de casal e fã de Manu Gavassi por Reprodução/Redes Sociais
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Chaiany é do signo de Áries por Manoella Mello/TV Globo

A promessa de Virgínia foi feita em fevereiro, durante uma live de divulgação. "É vitalício agora. Se ela falar: 'Acabou tal produto aqui. Eu quero'. Pronto! A gente manda. Vai ser isso o que nós vamos fazer com ela. Ela merece. O que ela está fazendo no BBB - Big Brother Brasil não existe. Ela tem mais produto do que eu”, destacou a influenciadora na ocasião.

Após a eliminação de Chaiany, no dia 5 de abril, a empresária reforçou que estava à procura da goiana. Ela chegou a compartilhar um vídeo em que a ex-sister aparecia conversando com fãs na porta dos Estúdios Globo, cumprindo a agenda pós-confinamento.

No registro, os torcedores avisavam a ex-participante sobre o interesse da influenciadora em encontrá-la. Ao republicar a interação, Virgínia reafirmou o compromisso e solicitou que sua equipe entrasse em contato com Chaiany, marcando o perfil oficial da Wepink. “Vamos atrás dela”, escreveu na época.

Virginia Fonseca

Virginia Fonseca por Reprodução/Instagram
Virginia Fonseca por Reprodução/Instagram
Virginia Fonseca por Reprodução/Instagram
Virginia Fonseca por Reprodução/Instagram
Virginia Fonseca por Reprodução/Instagram
Virginia Fonseca por Reprodução/Instagram
Virginia Fonseca por Reprodução/Instagram
Virginia Fonseca por Reprodução/Instagram
Virginia Fonseca por Reprodução/Instagram
Virginia Fonseca por Reprodução/Instagram
Virginia Fonseca por Reprodução/Instagram
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Virginia Fonseca por Reprodução/Instagram
Virginia Fonseca por Reprodução/Instagram
Virginia Fonseca por Reprodução/Instagram
Virginia Fonseca por Reprodução/Instagram
Virginia Fonseca por Reprodução/Instagram
Virginia Fonseca por Reprodução/Instagram
Virginia Fonseca mostrou presente de Vini Jr. por Reprodução/Instagram
Virginia Fonseca no Santiago Bernabeu, em Madri por Reprodução/Instagram
Virginia Fonseca no Santiago Bernabeu, em Madri por Reprodução/Instagram
Virginia estava incomodada com região do glúteo por Reprodução | Instagram
Virginia Fonseca no Leilão Galácticos, promovido por Ronaldo Fenômeno e Celina Locks por Reprodução/Instagram
Virginia Fonseca no Leilão Galácticos, promovido por Ronaldo Fenômeno e Celina Locks por Reprodução/Instagram
Virginia Fonseca no Leilão Galácticos, promovido por Ronaldo Fenômeno e Celina Locks por Reprodução/Instagram
Virginia Fonseca no Leilão Galácticos, promovido por Ronaldo Fenômeno e Celina Locks por Reprodução/Instagram
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Virginia Fonseca por Reprodução/Instagram

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Tags:

Virginia Wepink bbb 26 Chaiany

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