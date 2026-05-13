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Ex-BBB Chaiany afirma que ainda não recebeu estoque vitalício de produtos prometido por Virgínia

Empresária havia feito a promessa em fevereiro, ao saber que a ex-participante era fã dos produtos da marca Wepink

Kamila Macedo

Publicado em 13 de maio de 2026 às 16:09

Chaiany participou do Big Brother Brasil 2026 e utilizava produtos Wepink durante o confinamento Crédito: Reprodução

A ex-BBB Chaiany Andrade revelou nesta terça-feira (12), durante entrevista ao podcast “PodDelas”, que Virgínia Fonseca ainda não cumpriu a promessa de enviar um estoque vitalício de produtos da marca Wepink. Durante sua permanência no reality, a integrante do grupo Pipoca utilizava constantemente os cosméticos da linha, o que chamou a atenção da empresária e motivou o compromisso de presenteá-la após o programa.



Na conversa conduzida por Viih Tube e Tatá Estaniecki, Chaiany contou que, até o momento, não recebeu os itens: "Não recebi nada". No entanto, ela avaliou a situação como falta de tempo: "Eu confio nela, ela é ocupada. É mãe solteira, tem três filhos". A entrevista foi realizada ao lado de sua parceira de confinamento, Samira Sagr.

Chaiany (BBB 26) 1 de 13

A promessa de Virgínia foi feita em fevereiro, durante uma live de divulgação. "É vitalício agora. Se ela falar: 'Acabou tal produto aqui. Eu quero'. Pronto! A gente manda. Vai ser isso o que nós vamos fazer com ela. Ela merece. O que ela está fazendo no BBB - Big Brother Brasil não existe. Ela tem mais produto do que eu”, destacou a influenciadora na ocasião.

Após a eliminação de Chaiany, no dia 5 de abril, a empresária reforçou que estava à procura da goiana. Ela chegou a compartilhar um vídeo em que a ex-sister aparecia conversando com fãs na porta dos Estúdios Globo, cumprindo a agenda pós-confinamento.

No registro, os torcedores avisavam a ex-participante sobre o interesse da influenciadora em encontrá-la. Ao republicar a interação, Virgínia reafirmou o compromisso e solicitou que sua equipe entrasse em contato com Chaiany, marcando o perfil oficial da Wepink. “Vamos atrás dela”, escreveu na época.