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Joel Datena deixa Brasil Urgente após cirurgia de emergência

Apresentador precisou passar por cirurgia na coluna

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 13 de maio de 2026 às 16:49

Joel Datena
Joel Datena Crédito: Reprodução | Instagram

O apresentador Joel Datena esteve ausente do Brasil Urgente desta segunda-feira (12) e deixou alguns telespectadores preocupados. O apresentador precisou passar por uma cirurgia de emergência na coluna na noite em que se ausentou do jornal de noticiários.

Na exibição desta segunda, o repórter Lucas Martins substituiu o jornalista e afirmou que ele precisou “cuidar da saúde”. De acordo com nota da assessoria da emissora, Joel Datena passou por uma cirurgia na coluna no hospital Albert Einstein, em São Paulo.

Joel Datena

Repórter Joel Datena por Reprodução | Instagram
Repórter Joel Datena por Reprodução | Instagram
Repórter Joel Datena por Reprodução | Instagram
Repórter Joel Datena por Reprodução | Instagram
Repórter Joel Datena por Reprodução | Instagram
Repórter Joel Datena por Reprodução | Instagram
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Repórter Joel Datena por Reprodução | Instagram

O apresentador passa bem, e segue recomendações médicas, por isso, irá se ausentar da apresentação do “Brasil Urgente” nos próximos dias para se dedicar à sua recuperação.

O apresentador tem recebido todo o apoio da equipe hospitalar e da Band. Durante esse período, o jornalista Lucas Martins comandará o programa. O procedimento cirúrgico foi realizado sem intercorrências e Datena apresenta boa recuperação.

Joel Datena se recupera em um hospital particular em São Paulo (SP) e deverá voltar à programação da Band nos próximos dias. Enquanto isso, a apresentação do Brasil Urgente continuará no comando de Lucas Martins.

Tags:

Jornalismo Cirurgia

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