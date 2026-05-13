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Joel Datena deixa Brasil Urgente após cirurgia de emergência

Apresentador precisou passar por cirurgia na coluna

Felipe Sena

Publicado em 13 de maio de 2026 às 16:49

Joel Datena Crédito: Reprodução | Instagram

O apresentador Joel Datena esteve ausente do Brasil Urgente desta segunda-feira (12) e deixou alguns telespectadores preocupados. O apresentador precisou passar por uma cirurgia de emergência na coluna na noite em que se ausentou do jornal de noticiários.

Na exibição desta segunda, o repórter Lucas Martins substituiu o jornalista e afirmou que ele precisou “cuidar da saúde”. De acordo com nota da assessoria da emissora, Joel Datena passou por uma cirurgia na coluna no hospital Albert Einstein, em São Paulo.

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O apresentador passa bem, e segue recomendações médicas, por isso, irá se ausentar da apresentação do “Brasil Urgente” nos próximos dias para se dedicar à sua recuperação.

O apresentador tem recebido todo o apoio da equipe hospitalar e da Band. Durante esse período, o jornalista Lucas Martins comandará o programa. O procedimento cirúrgico foi realizado sem intercorrências e Datena apresenta boa recuperação.