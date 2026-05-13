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Filha de Fátima Bernardes e William Bonner faz estreia como apresentadora ao lado da mãe

“Cá Entre Nós” marca a primeira experiência de Bia em frente às câmeras

  • Foto do(a) author(a) Kamila Macedo

  • Kamila Macedo

Publicado em 13 de maio de 2026 às 17:57

Fátima Bernardes com sua filha, Bia Bonemer
Fátima Bernardes com sua filha, Bia Bonemer Crédito: Divulgação

Fátima Bernardes iniciou um novo projeto na área da comunicação ao lado da filha, Beatriz Bonemer, fruto de seu relacionamento com William Bonner. O videocast “Cá Entre Nós”, que teve seu primeiro episódio lançado em 7 de maio como especial de Dia das Mães, marca a estreia de Bia em frente às câmeras. Em entrevista à revista Quem, a designer contou como tem lidado com essa nova fase em sua trajetória profissional.

Apesar de ter crescido em um ambiente voltado à comunicação, Bia revelou que era muito tímida na infância, característica que se transformou na vida adulta. “Eu sempre fui muito tímida. Acho que mudei muito do final da adolescência para o início da vida adulta. Eu fui me soltando mais, perdendo um pouco dessa timidez”, explicou.

Formada em Design, Beatriz atua nos bastidores de uma agência e em projetos digitais, mas admite que a adaptação às lentes ainda é um processo. “Eu nem olho para as câmeras”, confessou. “Eu nem olho para as câmeras quando a gente está gravando. Eu olho só para o convidado e para a minha mãe, porque senão eu fico nervosa. Então, para eu não ficar tão nervosa, eu tento colocar na minha cabeça que é uma conversa na sala da nossa casa, entre nós três.”

Bia Bonemer

Bia Bonemer por Reprodução/Instagram
Bia Bonemer por Reprodução/Instagram
Bia Bonemer por Reprodução/Instagram
Bia Bonemer e Fátima Bernardes por Reprodução/Instagram
Bia Bonemer se fantasia dos pais, Fátima Bernardes e William Bonner, ao lado do namorado por Reprodução/Instagram
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Bia Bonemer por Reprodução/Instagram

Fátima Bernardes não esconde a admiração pelo desempenho da filha e destacou que o que mais a impressionou não foi a espontaneidade de Bia, mas o fato de ela ter aceitado o desafio. “Foi uma surpresa em relação a ela aceitar, porque não foi um convite meu, foi um convite da própria Play9”, revelou a jornalista.

A ideia do programa partiu da equipe da Play9, agência onde Beatriz trabalha. “Eu já notava que a Beatriz é muito espirituosa, muito divertida no Instagram dela. Eu gosto do tipo de legenda que ela faz, porque ela é muito rápida, entende muito bem o formato do Instagram”, avaliou Fátima, acrescentando que, "ao mesmo tempo em que se surpreendeu de ela ter aceitado, não surpreendeu ela ter se saído tão bem."

No programa, a dupla recebe convidadas para debater temas envolvendo maternidade, decisões de carreira e os contrastes entre gerações. Segundo as apresentadoras, a dinâmica permitiu que momentos inesperados surgissem naturalmente.

Por exemplo, a cantora IZA, convidada do episódio da estreia, compartilhou dificuldades pessoais sobre a maternidade. “A dificuldade que ela teve com a amamentação não era um tópico que a gente ia puxar. Ela se sentiu confortável ali na hora e resolveu se abrir”, explicou Bia.

Durante a gravação, Fátima relembrou a própria vivência como mãe de trigêmeos. “Eu pude falar que amamentei um pouco, mas também foi difícil para mim, porque eram três. A ideia é exatamente essa. Não tem um tema polêmico, mas existem muitas afinidades entre as mulheres", afirmou a apresentadora sobre a proposta do projeto.

O segundo episódio do projeto contou com a participação da atriz Ingrid Guimarães.

O entrosamento entre mãe e filha foi tão positivo que elas já planejam a continuidade do videocast para além do especial comemorativo. “Foi tão prazeroso, interessante e desafiador que já estamos pensando em outras temporadas”, adiantou Fátima.

A experiência também abriu novas perspectivas para Beatriz na comunicação. Ao ser questionada sobre o futuro na área, a designer demonstrou entusiasmo: “Eu curti muito. Acho que estou aberta a novas possibilidades e a explorar mais esse meio".

Fátima Bernardes e William Bonner foram casados entre 1990 e 2016, e são pais dos trigêmeos nascidos em 1997. Além de Beatriz, o ex-casal tem Vinícius, que é engenheiro, e Laura, que concluiu mestrado em Recursos Humanos e Gestão de Empresas Internacionais.

Filhos de William Bonner e Fátima Bernardes

Filhos de William Bonner e Fátima Bernardes seguem trajetórias próprias por Reprodução
Fátima Bernardes e os filhos por Reprodução/Redes Sociais
Fátima Bernardes e os filhos por Reprodução/Redes Sociais
Fátima Bernardes e os filhos por Reprodução/Redes Sociais
Fátima Bernardes e os filhos por Reprodução/Redes Sociais
Aos 28 anos, filha de Fátima Bernardes dá novo passo profissional com a mãe por Reprodução/Redes Sociais
Filhos de William Bonner e Fátima Bernardes seguem carreiras próprias e longe dos holofotes por Reprodução
Filhos de William Bonner e Fátima Bernardes seguem carreiras próprias e longe dos holofotes por Reprodução
Filhos de William Bonner e Fátima Bernardes seguem carreiras próprias e longe dos holofotes por Reprodução
Filhos de William Bonner e Fátima Bernardes seguem carreiras próprias e longe dos holofotes por Reprodução
Filhos de William Bonner e Fátima Bernardes seguem carreiras próprias e longe dos holofotes por Reprodução
Filhos de William Bonner e Fátima Bernardes seguem carreiras próprias e longe dos holofotes por Reprodução
Filhos de William Bonner e Fátima Bernardes seguem carreiras próprias e longe dos holofotes por Reprodução
Filhos de William Bonner e Fátima Bernardes seguem carreiras próprias e longe dos holofotes por Reprodução
Filhos de William Bonner e Fátima Bernardes seguem carreiras próprias e longe dos holofotes por Reprodução
Filhos de William Bonner e Fátima Bernardes seguem carreiras próprias e longe dos holofotes por Reprodução
Fátima Bernardes e William Bonner com cachorrinho filhote de Bia Bonner por Reprodução / Redes Sociais
Fátima Bernardes e a filha celebram o aniversário do pai por Reprodução/Instagram
Com fotos raras, filha de Fátima Bernardes celebra aniversário do avô por Reprodução
Com fotos raras, filha de Fátima Bernardes celebra aniversário do avô por Reprodução
Com foto rara, filha de Fátima Bernardes celebra aniversário do avô por Reprodução
Com fotos raras, filha de Fátima Bernardes celebra aniversário do avô por Reprodução
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Filhos de William Bonner e Fátima Bernardes seguem trajetórias próprias por Reprodução

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Fátima Bernardes bia Bonemer

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