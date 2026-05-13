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Filha de Fátima Bernardes e William Bonner faz estreia como apresentadora ao lado da mãe

“Cá Entre Nós” marca a primeira experiência de Bia em frente às câmeras

Kamila Macedo

Publicado em 13 de maio de 2026 às 17:57

Fátima Bernardes com sua filha, Bia Bonemer Crédito: Divulgação

Fátima Bernardes iniciou um novo projeto na área da comunicação ao lado da filha, Beatriz Bonemer, fruto de seu relacionamento com William Bonner. O videocast “Cá Entre Nós”, que teve seu primeiro episódio lançado em 7 de maio como especial de Dia das Mães, marca a estreia de Bia em frente às câmeras. Em entrevista à revista Quem, a designer contou como tem lidado com essa nova fase em sua trajetória profissional.

Apesar de ter crescido em um ambiente voltado à comunicação, Bia revelou que era muito tímida na infância, característica que se transformou na vida adulta. “Eu sempre fui muito tímida. Acho que mudei muito do final da adolescência para o início da vida adulta. Eu fui me soltando mais, perdendo um pouco dessa timidez”, explicou.

Formada em Design, Beatriz atua nos bastidores de uma agência e em projetos digitais, mas admite que a adaptação às lentes ainda é um processo. “Eu nem olho para as câmeras”, confessou. “Eu nem olho para as câmeras quando a gente está gravando. Eu olho só para o convidado e para a minha mãe, porque senão eu fico nervosa. Então, para eu não ficar tão nervosa, eu tento colocar na minha cabeça que é uma conversa na sala da nossa casa, entre nós três.”

Bia Bonemer 1 de 5

Fátima Bernardes não esconde a admiração pelo desempenho da filha e destacou que o que mais a impressionou não foi a espontaneidade de Bia, mas o fato de ela ter aceitado o desafio. “Foi uma surpresa em relação a ela aceitar, porque não foi um convite meu, foi um convite da própria Play9”, revelou a jornalista.

A ideia do programa partiu da equipe da Play9, agência onde Beatriz trabalha. “Eu já notava que a Beatriz é muito espirituosa, muito divertida no Instagram dela. Eu gosto do tipo de legenda que ela faz, porque ela é muito rápida, entende muito bem o formato do Instagram”, avaliou Fátima, acrescentando que, "ao mesmo tempo em que se surpreendeu de ela ter aceitado, não surpreendeu ela ter se saído tão bem."

No programa, a dupla recebe convidadas para debater temas envolvendo maternidade, decisões de carreira e os contrastes entre gerações. Segundo as apresentadoras, a dinâmica permitiu que momentos inesperados surgissem naturalmente.

Por exemplo, a cantora IZA, convidada do episódio da estreia, compartilhou dificuldades pessoais sobre a maternidade. “A dificuldade que ela teve com a amamentação não era um tópico que a gente ia puxar. Ela se sentiu confortável ali na hora e resolveu se abrir”, explicou Bia.

Durante a gravação, Fátima relembrou a própria vivência como mãe de trigêmeos. “Eu pude falar que amamentei um pouco, mas também foi difícil para mim, porque eram três. A ideia é exatamente essa. Não tem um tema polêmico, mas existem muitas afinidades entre as mulheres", afirmou a apresentadora sobre a proposta do projeto.

O segundo episódio do projeto contou com a participação da atriz Ingrid Guimarães.

O entrosamento entre mãe e filha foi tão positivo que elas já planejam a continuidade do videocast para além do especial comemorativo. “Foi tão prazeroso, interessante e desafiador que já estamos pensando em outras temporadas”, adiantou Fátima.

A experiência também abriu novas perspectivas para Beatriz na comunicação. Ao ser questionada sobre o futuro na área, a designer demonstrou entusiasmo: “Eu curti muito. Acho que estou aberta a novas possibilidades e a explorar mais esse meio".

Fátima Bernardes e William Bonner foram casados entre 1990 e 2016, e são pais dos trigêmeos nascidos em 1997. Além de Beatriz, o ex-casal tem Vinícius, que é engenheiro, e Laura, que concluiu mestrado em Recursos Humanos e Gestão de Empresas Internacionais.