SEPARAÇÃO

Fátima Bernardes detalha divórcio de William Bonner: ‘Não houve discussões’

Apresentadora detalhou como aconteceu separação em entrevista em podcast

Felipe Sena

Publicado em 13 de maio de 2026 às 16:13

Fátima Bernardes e William Bonner se divorciaram há 10 anos Crédito: Reprodução

Fátima Bernardes e William Bonner estão divorciados há 10 anos, mas continuam mantendo uma boa relação e comparecem em momentos importantes na vida dos filhos, os trigêmeos Vinícius, Beatriz e Laura.

A apresentadora detalhou como aconteceu a separação em entrevista ao podcast Mil e Uma Tretas. “Eles tinham entre 18 e 19 anos, então não houve nenhuma daquelas discussões”, disse Fátima ao falar sobre os filhos.

Filhos de William Bonner e Fátima Bernardes 1 de 22

"Primeiro porque, entre nós [ela e William], foi tranquilo. É dificílimo reunir a família para conversar, claro, mas não tinha que ter dia de visita, não tinha que ter nada", explicou a ex-apresentadora do Encontro.