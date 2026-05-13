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Fátima Bernardes detalha divórcio de William Bonner: ‘Não houve discussões’

Apresentadora detalhou como aconteceu separação em entrevista em podcast

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 13 de maio de 2026 às 16:13

Fátima Bernardes e William Bonner se divorciaram há 10 anos
Fátima Bernardes e William Bonner se divorciaram há 10 anos Crédito: Reprodução

Fátima Bernardes e William Bonner estão divorciados há 10 anos, mas continuam mantendo uma boa relação e comparecem em momentos importantes na vida dos filhos, os trigêmeos Vinícius, Beatriz e Laura.

A apresentadora detalhou como aconteceu a separação em entrevista ao podcast Mil e Uma Tretas. “Eles tinham entre 18 e 19 anos, então não houve nenhuma daquelas discussões”, disse Fátima ao falar sobre os filhos.

Filhos de William Bonner e Fátima Bernardes

Filhos de William Bonner e Fátima Bernardes seguem trajetórias próprias por Reprodução
Fátima Bernardes e os filhos por Reprodução/Redes Sociais
Fátima Bernardes e os filhos por Reprodução/Redes Sociais
Fátima Bernardes e os filhos por Reprodução/Redes Sociais
Fátima Bernardes e os filhos por Reprodução/Redes Sociais
Aos 28 anos, filha de Fátima Bernardes dá novo passo profissional com a mãe por Reprodução/Redes Sociais
Filhos de William Bonner e Fátima Bernardes seguem carreiras próprias e longe dos holofotes por Reprodução
Filhos de William Bonner e Fátima Bernardes seguem carreiras próprias e longe dos holofotes por Reprodução
Filhos de William Bonner e Fátima Bernardes seguem carreiras próprias e longe dos holofotes por Reprodução
Filhos de William Bonner e Fátima Bernardes seguem carreiras próprias e longe dos holofotes por Reprodução
Filhos de William Bonner e Fátima Bernardes seguem carreiras próprias e longe dos holofotes por Reprodução
Filhos de William Bonner e Fátima Bernardes seguem carreiras próprias e longe dos holofotes por Reprodução
Filhos de William Bonner e Fátima Bernardes seguem carreiras próprias e longe dos holofotes por Reprodução
Filhos de William Bonner e Fátima Bernardes seguem carreiras próprias e longe dos holofotes por Reprodução
Filhos de William Bonner e Fátima Bernardes seguem carreiras próprias e longe dos holofotes por Reprodução
Filhos de William Bonner e Fátima Bernardes seguem carreiras próprias e longe dos holofotes por Reprodução
Fátima Bernardes e William Bonner com cachorrinho filhote de Bia Bonner por Reprodução / Redes Sociais
Fátima Bernardes e a filha celebram o aniversário do pai por Reprodução/Instagram
Com fotos raras, filha de Fátima Bernardes celebra aniversário do avô por Reprodução
Com fotos raras, filha de Fátima Bernardes celebra aniversário do avô por Reprodução
Com foto rara, filha de Fátima Bernardes celebra aniversário do avô por Reprodução
Com fotos raras, filha de Fátima Bernardes celebra aniversário do avô por Reprodução
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Filhos de William Bonner e Fátima Bernardes seguem trajetórias próprias por Reprodução

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"Primeiro porque, entre nós [ela e William], foi tranquilo. É dificílimo reunir a família para conversar, claro, mas não tinha que ter dia de visita, não tinha que ter nada", explicou a ex-apresentadora do Encontro.

Além disso, Fátima explicou como ficou a custódia dos filhos. "Nós dois também sempre fomos muito tranquilos com isso. Nunca tivemos esse tipo de discussão. Agora, é óbvio que é difícil para a família, porque é um momento de uma nova configuração", afirmou.

Tags:

William Bonner Fátima Bernardes

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