Fátima Bernardes detalha divórcio de William Bonner: ‘Não houve discussões’

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Felipe Sena
Publicado em 13 de maio de 2026 às 16:13
Fátima Bernardes e William Bonner estão divorciados há 10 anos, mas continuam mantendo uma boa relação e comparecem em momentos importantes na vida dos filhos, os trigêmeos Vinícius, Beatriz e Laura.
A apresentadora detalhou como aconteceu a separação em entrevista ao podcast Mil e Uma Tretas. “Eles tinham entre 18 e 19 anos, então não houve nenhuma daquelas discussões”, disse Fátima ao falar sobre os filhos.
Filhos de William Bonner e Fátima Bernardes
"Primeiro porque, entre nós [ela e William], foi tranquilo. É dificílimo reunir a família para conversar, claro, mas não tinha que ter dia de visita, não tinha que ter nada", explicou a ex-apresentadora do Encontro.
Além disso, Fátima explicou como ficou a custódia dos filhos. "Nós dois também sempre fomos muito tranquilos com isso. Nunca tivemos esse tipo de discussão. Agora, é óbvio que é difícil para a família, porque é um momento de uma nova configuração", afirmou.