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Samira, do BBB 26, esquece saída de William Bonner do Jornal Nacional ao brincar sobre parceria com jornalista

Ex-BBB esqueceu que o jornalista deixou a bancada em outubro 2025

  • K

  • Kamila Macedo

Publicado em 14 de abril de 2026 às 18:24

Samira Sagr encontra William Bonner nos estúdios Globo em São Paulo
Samira Sagr encontrou William Bonner nos estúdios Globo em São Paulo Crédito: Reprodução/Instagram

Samira segue cumprindo sua agenda de compromissos na TV Globo após ser eliminada do “Big Brother Brasil 26” na última terça-feira (7). Ao chegar aos estúdios da emissora em São Paulo, a ex-sister encontrou William Bonner nos corredores. A situação viralizou quando ela brincou que apresentaria o Jornal Nacional ao lado dele, esquecendo que o jornalista deixou a bancada do telejornal em outubro de 2025.

“Estou aqui com o William Bonner, hoje vou entrar no Jornal Nacional com ele”, começou Samira no vídeo compartilhado em suas redes sociais. Bonner entrou na brincadeira, mas corrigiu a gaúcha: “Eu não estou no Jornal Nacional, Samira”.

Samira reagiu imediatamente: “Aí, corta! Para a gravação!”.

Apesar da gafe, ela aproveitou o momento para visitar o cenário do telejornal, onde tirou uma foto que foi publicada em seu perfil. “URGENTE: após assumir toda a grade de programação da TV Globo, Samira assume o Jornal Nacional, trazendo as melhores notícias!”, escreveu a ex-BBB na legenda, completando com uma referência ao seu cachorro: “Obs: Lindolfo também foi escalado como repórter”.

Nos comentários, os seguidores se divertiram com a cena. “A Barbie Profissões da GloGlô”, disse um internauta, relembrando as diversas ocupações que Samira teve antes do reality. “Ela tá passando por todos os estúdios, global!”, comentou outro. “Amo Sami, as notícias iam ser só sobre mundo pop e do mundo pet”, brincou um terceiro seguidor.

William Bonner deixou o comando do Jornal Nacional em 31 de outubro de 2025, sendo substituído por César Tralli. Bonner, que apresentava o telejornal desde 1996, integra agora a equipe do Globo Repórter.

Samira (BBB 26)

Samira é do signo de Sagitário por Manoella Mello/TV Globo
BBB 26 - Samira (Paredão) por Divulgação
BBB 26 - Samira (anjo) por Divulgação
Samira (BBB 26) por Reprodução/Redes Sociais
Samira (BBB 26) por Reprodução/Redes Sociais
Samira (BBB 26) por Reprodução/Redes Sociais
Samira (BBB 26) por Reprodução/Redes Sociais
Samira (BBB 26) por Reprodução/Redes Sociais
Samira (BBB 26) por Reprodução/Redes Sociais
Samira (BBB 26) por Reprodução/Redes Sociais
Samira (BBB 26) por Reprodução/Redes Sociais
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Samira é do signo de Sagitário por Manoella Mello/TV Globo

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Tags:

William Bonner Jornal Nacional bbb 26 Samira Sagr

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