REALITY SHOW

Sol Vega apaga vídeo após críticas por referenciar personagem e 'rodar bolsinha' na Rua Augusta

Ex-sister havia feito referência a Bebel, de "Paraíso Tropical"

K Kamila Macedo

Publicado em 14 de abril de 2026 às 17:42

Sol Vega faz referência a Bebel de "Paraíso Tropical" Crédito: Reprodução

Sol Vega não obteve a repercussão esperada em um vídeo compartilhado recentemente nas redes sociais. No registro, gravado à noite em uma esquina da Rua Augusta, em São Paulo, ela aparece rodando uma “bolsinha” em alusão à personagem Bebel, interpretada por Camila Pitanga em “Paraíso Tropical” (2007).

Na publicação, a atriz utiliza o bordão que marcou sua trajetória como veterana no “Big Brother Brasil 26”: “Se toca, Babu”. No vídeo, também é possível observar fãs se aproximando para abraçá-la, entusiasmados com o encontro.

Entretanto, o conteúdo dividiu opiniões e Sol recebeu diversas críticas. Diante da reação negativa, ela decidiu apagar o post e, logo em seguida, se pronunciou sobre a decisão.

“Eu tinha postado o conteúdo que fiz lá na Rua Augusta. Vi uma oportunidade de fazer o vídeo e imitar a Bebel. Postei, e muita gente falou para eu não fazer, que pega mal... Pediram para eu tirar, e eu tirei. Sou atriz, não acho nada demais e, por mim, não tiraria”, declarou.

Sol Vega (BBB 4 e 26) 1 de 16

Trajetória no BBB

A participação de Sol Vega no BBB 26 foi breve. Ela foi desclassificada no dia 11 de fevereiro, após uma briga generalizada na cozinha da casa. Durante o desentendimento com Ana Paula Renault, Sol acabou se chocando com a rival e pisando em seu pé. Embora Renault tenha afirmado que não se sentiu agredida, a produção do programa optou pela expulsão da participante.

Esta foi a segunda passagem de Sol pelo programa. No BBB 4, ela permaneceu no confinamento até a reta final, conquistando o 4º lugar após ser eliminada em um Paredão contra Juliana.

Atualmente, Sol concilia as carreiras de atriz e empresária. Em seu currículo, constam atuações em peças de teatro e em séries de TV, como “Supermax” (2016).

Confira o vídeo: