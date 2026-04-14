Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Sol Vega apaga vídeo após críticas por referenciar personagem e 'rodar bolsinha' na Rua Augusta

Ex-sister havia feito referência a Bebel, de "Paraíso Tropical"

  • K

  • Kamila Macedo

Publicado em 14 de abril de 2026 às 17:42

Sol Vega faz referência a Bebel de
Sol Vega faz referência a Bebel de "Paraíso Tropical" Crédito: Reprodução

Sol Vega não obteve a repercussão esperada em um vídeo compartilhado recentemente nas redes sociais. No registro, gravado à noite em uma esquina da Rua Augusta, em São Paulo, ela aparece rodando uma “bolsinha” em alusão à personagem Bebel, interpretada por Camila Pitanga em “Paraíso Tropical” (2007).

Na publicação, a atriz utiliza o bordão que marcou sua trajetória como veterana no “Big Brother Brasil 26”: “Se toca, Babu”. No vídeo, também é possível observar fãs se aproximando para abraçá-la, entusiasmados com o encontro.

Entretanto, o conteúdo dividiu opiniões e Sol recebeu diversas críticas. Diante da reação negativa, ela decidiu apagar o post e, logo em seguida, se pronunciou sobre a decisão.

“Eu tinha postado o conteúdo que fiz lá na Rua Augusta. Vi uma oportunidade de fazer o vídeo e imitar a Bebel. Postei, e muita gente falou para eu não fazer, que pega mal... Pediram para eu tirar, e eu tirei. Sou atriz, não acho nada demais e, por mim, não tiraria”, declarou.

Sol Vega (BBB 4 e 26)

Sol Vega é do signo de Gêmeos por Manoella Mello/TV Globo
BBB 26 - Sol Vega (Paredão) por Divulgação
Sol Vega por Divulgação
Sol Vega por Reprodução | Redes Sociais
Sol Vega (BBB 26) por Reprodução | Redes Sociais
Sol Vega (BBB 26) por Reprodução | Redes Sociais
Sol Vega (BBB 26) por Reprodução | Redes Sociais
Sol Vega (BBB 26) por Reprodução | Redes Sociais
Sol Vega (BBB 26) por Reprodução | Redes Sociais
Sol Vega (BBB 26) por Reprodução | Redes Sociais
Sol Vega (BBB 26) por Reprodução | Redes Sociais
Sol Vega (BBB 26) por Reprodução | Redes Sociais
Sol Vega (BBB 26) por Reprodução | Redes Sociais
Sol Vega, do BBB 4 por Reprodução
Sol Vega, do BBB 4 por Reprodução
Sol Vega por Reprodução I Redes sociais
1 de 16
Sol Vega é do signo de Gêmeos por Manoella Mello/TV Globo

Trajetória no BBB

A participação de Sol Vega no BBB 26 foi breve. Ela foi desclassificada no dia 11 de fevereiro, após uma briga generalizada na cozinha da casa. Durante o desentendimento com Ana Paula Renault, Sol acabou se chocando com a rival e pisando em seu pé. Embora Renault tenha afirmado que não se sentiu agredida, a produção do programa optou pela expulsão da participante.

Esta foi a segunda passagem de Sol pelo programa. No BBB 4, ela permaneceu no confinamento até a reta final, conquistando o 4º lugar após ser eliminada em um Paredão contra Juliana.

Atualmente, Sol concilia as carreiras de atriz e empresária. Em seu currículo, constam atuações em peças de teatro e em séries de TV, como “Supermax” (2016).

Confira o vídeo:

Leia mais

Imagem - Diogo Nogueira faz declaração de aniversário para Paolla Oliveira

Diogo Nogueira faz declaração de aniversário para Paolla Oliveira

Imagem - Atores de 'Coração Acelerado' engatam relacionamento nos bastidores da novela

Atores de 'Coração Acelerado' engatam relacionamento nos bastidores da novela

Imagem - Jorginho se retrata com Chappell Roan após polêmica em hotel: 'Não compactuo com discurso de ódio'

Jorginho se retrata com Chappell Roan após polêmica em hotel: 'Não compactuo com discurso de ódio'

Tags:

bbb 26 sol Vega

Mais recentes

Imagem - Carta da Chave domina o Baralho Cigano desta quarta (15 de abril): soluções e caminhos se abrem

Carta da Chave domina o Baralho Cigano desta quarta (15 de abril): soluções e caminhos se abrem
Imagem - Anjo da Guarda indica clareza para 3 signos nesta quarta (15 de abril): respostas começam a aparecer

Anjo da Guarda indica clareza para 3 signos nesta quarta (15 de abril): respostas começam a aparecer
Imagem - Leandro Boneco vence última Prova do Líder do BBB 26

Leandro Boneco vence última Prova do Líder do BBB 26