FAMOSOS

Jorginho se retrata com Chappell Roan após polêmica em hotel: 'Não compactuo com discurso de ódio'

Jogador do Flamengo esclareceu que o segurança envolvido em incidente com sua enteada não pertencia à equipe da cantora norte-americana

K Kamila Macedo

Publicado em 14 de abril de 2026 às 15:27

Jorginho trouxe o caso à tona em março, ao comentar que Roan teria pedido para um segurança intimidar sua filha Crédito: Reprodução

Quase um mês após a polêmica ocorrida durante o Lollapalooza Brasil, Jorginho, jogador do Flamengo, utilizou as redes sociais nesta segunda-feira (13) para se retratar com a cantora Chappell Roan. Em 21 de março, o atleta havia alegado que a artista teria enviado um segurança para intimidar sua enteada, Ada Law, de 11 anos (filha de Jude Law).

Na ocasião, a suposta atitude de Roan gerou repercussão negativa, mas o episódio foi agora esclarecido como um mal-entendido, uma vez que o profissional que abordou a criança não representava a cantora.

De acordo com o comunicado, a norte-americana entrou em contato diretamente com a esposa de Jorginho, a cantora irlandesa Catherine Harding, com nome artístico de Cat Cavelli, para esclarecer o ocorrido. “A Chappell Roan se pronunciou publicamente, entrou em contato de forma privada com a Catherine, e nossas equipes também conversaram diretamente. Ficou claro que ela não tinha conhecimento do que aconteceu no café da manhã e que não havia pedido para ninguém se aproximar delas. Ela demonstrou compreensão e solidariedade com o que aconteceu com a nossa filha”, explicou o jogador.

O caso teve início quando o atleta publicou uma nota oficial relatando uma situação vivida por sua família enquanto estavam hospedados no mesmo hotel que Chappell, em São Paulo. Segundo o relato inicial, Catherine e Ada viajavam para acompanhar os shows do festival quando a menina reconheceu a artista no restaurante do estabelecimento.

A nota anterior descrevia que Ada apenas caminhou até a mesa de Chappell para confirmar a identidade da ídola, sorriu e se retirou sem incomodá-la. Contudo, um segurança teria abordado mãe e filha de “forma agressiva”, exigindo respeito à privacidade da cantora.

Jorginho esclareceu que, ao obter novas informações, soube que o segurança em questão trabalhava para outro artista hospedado no local. O jogador manteve a descrição do comportamento do profissional, corrigindo apenas o equívoco sobre a ordem ter partido de Chappell. Ele admitiu ter agido “no calor do momento” para defender a enteada, a qual considera como filha, com base no que sabia.

“Foi, em última análise, um mal entendido nesse sentido, e fico feliz em deixar claro isso. É importante para mim que isso seja esclarecido de forma justa e precisa. Lamento o impacto que essa situação causou na Chappell Roan, na Catherine, na Ada e na nossa familia”, reiterou o atleta.

Na época, Chappell Roan chegou a publicar um vídeo em sua defesa, afirmando não ter visto a família no restaurante e desconhecer o segurança envolvido, reforçando que ele não integrava sua equipe. A cantora declarou que a situação foi mal interpretada e lamentou o ocorrido, enfatizando não ter problemas com fãs ou crianças.

Chappell Roan 1 de 7

Confira a nota oficial de Jorginho:

"Quero atualizar vocês sobre o que aconteceu no fim de semana do Lolla. Nas últimas semanas muita coisa foi dita, e agora que novas informações vieram à tona, senti que era importante esclarecer tudo.

Fiz meu primeiro posicionamento no calor do momento, após saber que minha filha e minha esposa haviam sido abordadas de forma intimidadora por um segurança. Reagi como qualquer pai reagiria. Minha prioridade é, e sempre será, proteger a minha família, e foi exatamente isso que fiz.

Quero deixar claro também que a situação ocorreu conforme foi descrita originalmente.

Na época, agimos com base nas informações que tínhamos naquele momento.

Desde então, tomei ciência de novas informações que mudaram meu entendimento sobre partes do ocorrido. A Chappell Roan se pronunciou publicamente, entrou em contato de forma privada com a Catherine, e nossas equipes também conversaram diretamente.

Ficou claro que ela não tinha conhecimento do que aconteceu no café da manhã e que não havia pedido para ninguém se aproximar delas. Ela demonstrou compreensão e solidariedade com o que aconteceu com a nossa filha.

O próprio segurança confirmou publicamente que estava representando outro artista no hotel naquele momento. Embora ainda não saibamos o que o motivou a se aproximar delas, e não acreditemos que uma criança de 11 anos tomando café da manhã possa ser vista como qualquer tipo de ameaça à segurança, ficou claro que ele não estava agindo em nome da Chappell.

Foi, em última análise, um mal entendido nesse sentido, e fico feliz em deixar claro isso. É importante para mim que isso seja esclarecido de forma justa e precisa. Lamento o impacto que essa situação causou na Chappell Roan, na Catherine, na Ada e na nossa familia.

O que eu sempre vou defender é a minha família. Mas também sei reconhecer quando as coisas não eram exatamente como pareceram no primeiro momento.

Obrigado pela solidariedade que recebemos nesse momento sensível. Quero, no entanto, deixar uma coisa bem clara: não compactuo com discurso de ódio nem com ataques online, de nenhum lado. Respeito, empatia e humildade são valores que carrego e que ensino para a minha família todos os dias.