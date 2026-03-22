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Chappell Roan se pronuncia após episódio com família de Jorginho: 'Eu sequer vi a mãe e a criança'

Cantora também pediu desculpas pea situação

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 22 de março de 2026 às 11:41

Jorginho criticou Chappell Roan
Jorginho criticou Chappell Roan Crédito: Reprodução

A cantora norte-americana Chappell Roan se pronunciou neste domingo (22) após a repercussão do episódio envolvendo a família do jogador Jorginho, do Flamengo, em um hotel de luxo em São Paulo. Em vídeos publicados nos Stories do Instagram, a artista apresentou sua versão dos fatos e pediu desculpas.

A situação ocorreu no sábado (21), durante o café da manhã no local onde a cantora estava hospedada para se apresentar no Lollapalooza Brasil. Segundo Jorginho, sua esposa, Catherine Harding, e a filha dela, de 11 anos, teriam sido abordadas de forma “agressiva e desproporcional” por um segurança após a criança reconhecer a artista.

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No pronunciamento, Chappell afirmou que não presenciou o ocorrido. “Eu sequer vi a mãe e a criança. Ninguém veio até mim e ninguém me incomodou”, disse.

A cantora também declarou que o profissional envolvido não fazia parte de sua equipe direta e sugeriu que a ação pode ter sido isolada. “É injusto a segurança assumir que uma pessoa não tem boas intenções”, afirmou.

Roan pediu desculpas pelo constrangimento relatado pela família. “Peço desculpas à mãe e à criança por alguém ter deduzido que vocês fariam algo. Se vocês se sentiram desconfortáveis, isso me deixa muito triste. Vocês não mereciam isso”, disse.

O caso teve início após o jogador relatar nas redes sociais que a criança ficou assustada e chorou após a abordagem. Ele também criticou a postura da equipe ligada à artista.

Até o momento, Jorginho e Catherine Harding não comentaram o pedido de desculpas da cantora.

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