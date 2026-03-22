Inmet emite alerta de perigo para chuvas intensas na Bahia; veja cidades afetadas

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Esther Morais
Publicado em 22 de março de 2026 às 08:12
O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta de perigo para acumulado de chuva em municípios da Bahia. O aviso teve início às 8h30 de sábado (21) e segue válido até as 10h deste domingo (22).
De acordo com o órgão, são esperadas chuvas entre 30 e 60 milímetros por hora ou de 50 a 100 milímetros por dia, o que eleva o risco de alagamentos, deslizamentos de encostas e transbordamentos de rios, especialmente em áreas consideradas vulneráveis.
O que fazer durante o temporal?
O alerta abrange cidades das regiões oeste, sul e sudoeste do estado, como Barreiras, Luís Eduardo Magalhães, Guanambi, Santa Maria da Vitória, Bom Jesus da Lapa, Correntina, Nova Viçosa e Mucuri, além de outros municípios.
O INMET orienta que a população evite enfrentar o mau tempo, observe possíveis alterações em encostas e, se possível, desligue aparelhos elétricos e o quadro geral de energia. Em casos de alagamento, a recomendação é proteger objetos e documentos da água.
Em situações de emergência, os moradores devem acionar a Defesa Civil, pelo telefone 199, ou o Corpo de Bombeiros, pelo 193.
Angical, Baianópolis, Barreiras, Bom Jesus da Lapa, Brejolândia, Canápolis, Candiba, Carinhanha, Catolândia, Cocos, Coribe, Correntina, Cotegipe, Cristópolis, Feira da Mata, Formosa do Rio Preto, Guanambi, Ibirapuã, Iuiu, Jaborandi, Jacaraci, Lajedão, Luís Eduardo Magalhães, Malhada, Mansidão, Medeiros Neto, Mucuri, Muquém do São Francisco, Nova Viçosa, Palmas de Monte Alto, Pindaí, Riachão das Neves, Riacho de Santana, Santa Maria da Vitória, Santana, Santa Rita de Cássia, São Desidério, São Félix do Coribe, Sebastião Laranjeiras, Serra do Ramalho, Serra Dourada, Sítio do Mato, Tabocas do Brejo Velho, Urandi e Wanderley.