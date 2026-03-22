Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Inmet emite alerta de perigo para chuvas intensas na Bahia; veja cidades afetadas

Aviso aponta risco de alagamentos, deslizamentos e transbordamentos de rios em diversas regiões do estado

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 22 de março de 2026 às 08:12

Chuva
Chuva Crédito: Valter Campanato/Agência Brasil

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta de perigo para acumulado de chuva em municípios da Bahia. O aviso teve início às 8h30 de sábado (21) e segue válido até as 10h deste domingo (22).

De acordo com o órgão, são esperadas chuvas entre 30 e 60 milímetros por hora ou de 50 a 100 milímetros por dia, o que eleva o risco de alagamentos, deslizamentos de encostas e transbordamentos de rios, especialmente em áreas consideradas vulneráveis.

O que fazer durante o temporal?

Fique dentro de casa e longe de janelas por Shutterstock
Desconecte aparelhos eletrônicos por Paulo Pinto/Agência Brasil
Evite ruas alagadas por Paulo Pinto / Agência Brasil
Não use celular conectado na tomada por Arisson Marinho/CORREIO
Busque um local seguro se estiver na rua por Shutterstock
1 de 5
Fique dentro de casa e longe de janelas por Shutterstock

O alerta abrange cidades das regiões oeste, sul e sudoeste do estado, como Barreiras, Luís Eduardo Magalhães, Guanambi, Santa Maria da Vitória, Bom Jesus da Lapa, Correntina, Nova Viçosa e Mucuri, além de outros municípios.

O INMET orienta que a população evite enfrentar o mau tempo, observe possíveis alterações em encostas e, se possível, desligue aparelhos elétricos e o quadro geral de energia. Em casos de alagamento, a recomendação é proteger objetos e documentos da água.

Em situações de emergência, os moradores devem acionar a Defesa Civil, pelo telefone 199, ou o Corpo de Bombeiros, pelo 193.

Veja lista

Angical, Baianópolis, Barreiras, Bom Jesus da Lapa, Brejolândia, Canápolis, Candiba, Carinhanha, Catolândia, Cocos, Coribe, Correntina, Cotegipe, Cristópolis, Feira da Mata, Formosa do Rio Preto, Guanambi, Ibirapuã, Iuiu, Jaborandi, Jacaraci, Lajedão, Luís Eduardo Magalhães, Malhada, Mansidão, Medeiros Neto, Mucuri, Muquém do São Francisco, Nova Viçosa, Palmas de Monte Alto, Pindaí, Riachão das Neves, Riacho de Santana, Santa Maria da Vitória, Santana, Santa Rita de Cássia, São Desidério, São Félix do Coribe, Sebastião Laranjeiras, Serra do Ramalho, Serra Dourada, Sítio do Mato, Tabocas do Brejo Velho, Urandi e Wanderley.

Tags:

Previsão do Tempo

Mais recentes

Imagem - Homem em situação de rua é espancado por grupo no Bonfim

Homem em situação de rua é espancado por grupo no Bonfim
Imagem - Podemos beber água da torneira? Especialistas esclarecem dúvidas no Dia Mundial da Água

Podemos beber água da torneira? Especialistas esclarecem dúvidas no Dia Mundial da Água
Imagem - Aposta de Salvador fatura R$ 65 mil na Mega-Sena; veja resultado

Aposta de Salvador fatura R$ 65 mil na Mega-Sena; veja resultado

MAIS LIDAS

Imagem - Aposta de Salvador fatura R$ 65 mil na Mega-Sena; veja resultado
01

Aposta de Salvador fatura R$ 65 mil na Mega-Sena; veja resultado

Imagem - Enquete BBB 26: você quer que Jordana seja eliminada no Paredão?
02

Enquete BBB 26: você quer que Jordana seja eliminada no Paredão?

Imagem - Morto aos 91 anos, Juca de Oliveira foi casado por mais 50 anos e deixa sua única filha
03

Morto aos 91 anos, Juca de Oliveira foi casado por mais 50 anos e deixa sua única filha

Imagem - Áries, Libra, Sagitário e Peixes recebem um presente do universo hoje (22 de março) e podem viver um domingo de alívio, resposta e surpresa
04

Áries, Libra, Sagitário e Peixes recebem um presente do universo hoje (22 de março) e podem viver um domingo de alívio, resposta e surpresa