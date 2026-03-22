VENTOS FORTES

Inmet emite alerta de perigo para chuvas intensas na Bahia; veja cidades afetadas

Aviso aponta risco de alagamentos, deslizamentos e transbordamentos de rios em diversas regiões do estado

Esther Morais

Publicado em 22 de março de 2026 às 08:12

Chuva Crédito: Valter Campanato/Agência Brasil

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta de perigo para acumulado de chuva em municípios da Bahia. O aviso teve início às 8h30 de sábado (21) e segue válido até as 10h deste domingo (22).

De acordo com o órgão, são esperadas chuvas entre 30 e 60 milímetros por hora ou de 50 a 100 milímetros por dia, o que eleva o risco de alagamentos, deslizamentos de encostas e transbordamentos de rios, especialmente em áreas consideradas vulneráveis.

O que fazer durante o temporal? 1 de 5

O alerta abrange cidades das regiões oeste, sul e sudoeste do estado, como Barreiras, Luís Eduardo Magalhães, Guanambi, Santa Maria da Vitória, Bom Jesus da Lapa, Correntina, Nova Viçosa e Mucuri, além de outros municípios.

O INMET orienta que a população evite enfrentar o mau tempo, observe possíveis alterações em encostas e, se possível, desligue aparelhos elétricos e o quadro geral de energia. Em casos de alagamento, a recomendação é proteger objetos e documentos da água.

Em situações de emergência, os moradores devem acionar a Defesa Civil, pelo telefone 199, ou o Corpo de Bombeiros, pelo 193.

Veja lista