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Aposta de Salvador fatura R$ 65 mil na Mega-Sena; veja resultado

Sorteio foi realizado na noite de sábado (21)

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 22 de março de 2026 às 07:24

Mega-Sena
Mega-Sena Crédito: Marcello Casal Jr/Agência Brasi

Uma aposta de Salvador acertou a quina da Mega-Sena sorteada na noite de sábado (21) e faturou R$ 65.305,07. Como ninguém acertou as seis dezenas, o prêmio principal acumulou.

Na Bahia, duas apostas fizeram cinco acertos: a da capital, registrada na lotérica Mega Trevo, e outra em Várzea da Roça, por meio de canais eletrônicos. Ambas levaram o mesmo valor.

Dicas gerais para apostar nas loterias da Caixa

1. Entenda o jogo antes de apostar (cada modalidade tem regras e probabilidades diferentes.) por Marcello Casal Jr/Agência Brasi
2. Aposte com mais dezenas (se puder) por Arquivo Agência Brasil
3. Participe de bolões por Shutterstock
4. Evite combinações óbvias por Shutterstock
5. Seja consistente, mas defina um limite (apostar com frequência aumenta as chances ao longo do tempo, mas é fundamental ter disciplina financeira) por Marcello Casal Jr./Agência Brasil
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1. Entenda o jogo antes de apostar (cada modalidade tem regras e probabilidades diferentes.) por Marcello Casal Jr/Agência Brasi

Os números sorteados foram: 16, 17, 20, 28, 46 e 47.

Ao todo, 23 apostas acertaram cinco dezenas em todo o país. Já na quadra, com quatro acertos, houve 1.950 ganhadores, com prêmio individual de R$ 1.269,66.

Sem vencedores na faixa principal, o próximo sorteio, marcado para terça-feira (24), tem prêmio estimado em R$ 13 milhões.

Tags:

Loteria

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