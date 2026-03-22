LOTERIA

Aposta de Salvador fatura R$ 65 mil na Mega-Sena; veja resultado

Sorteio foi realizado na noite de sábado (21)

Esther Morais

Publicado em 22 de março de 2026 às 07:24

Mega-Sena Crédito: Marcello Casal Jr/Agência Brasi

Uma aposta de Salvador acertou a quina da Mega-Sena sorteada na noite de sábado (21) e faturou R$ 65.305,07. Como ninguém acertou as seis dezenas, o prêmio principal acumulou.

Na Bahia, duas apostas fizeram cinco acertos: a da capital, registrada na lotérica Mega Trevo, e outra em Várzea da Roça, por meio de canais eletrônicos. Ambas levaram o mesmo valor.

Dicas gerais para apostar nas loterias da Caixa 1 de 5

Os números sorteados foram: 16, 17, 20, 28, 46 e 47.

Ao todo, 23 apostas acertaram cinco dezenas em todo o país. Já na quadra, com quatro acertos, houve 1.950 ganhadores, com prêmio individual de R$ 1.269,66.