Aposta de Salvador fatura R$ 65 mil na Mega-Sena; veja resultado

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Esther Morais
Publicado em 22 de março de 2026 às 07:24
Uma aposta de Salvador acertou a quina da Mega-Sena sorteada na noite de sábado (21) e faturou R$ 65.305,07. Como ninguém acertou as seis dezenas, o prêmio principal acumulou.
Na Bahia, duas apostas fizeram cinco acertos: a da capital, registrada na lotérica Mega Trevo, e outra em Várzea da Roça, por meio de canais eletrônicos. Ambas levaram o mesmo valor.
Dicas gerais para apostar nas loterias da Caixa
Os números sorteados foram: 16, 17, 20, 28, 46 e 47.
Ao todo, 23 apostas acertaram cinco dezenas em todo o país. Já na quadra, com quatro acertos, houve 1.950 ganhadores, com prêmio individual de R$ 1.269,66.
Sem vencedores na faixa principal, o próximo sorteio, marcado para terça-feira (24), tem prêmio estimado em R$ 13 milhões.