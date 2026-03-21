CRIME

Capitão da reserva é morto ao tentar salvar mulher de ataque do companheiro no sul da Bahia

Suspeito morreu em confronto com a PM durantes as buscas

Millena Marques

Publicado em 21 de março de 2026 às 12:59

Jozival da Silva Crédito: Reprodução

O capitão aposentado da Polícia Militar, Jozival da Silva, 68 anos, foi morto com golpes de faca em Eunápolis, no sul da Bahia, neste sábado (21). O crime aconteceu quando o militar tentou defender uma mulher de violência doméstica.

De acordo com a Polícia Civil, o principal suspeito é Rian Bonfim de Jesus, de 22 anos. Ele estaria agredindo a companheira, uma mulher de 25 anos, quando o capitão da PM fez a intervenção.

Em seguida, Jozival foi atingido por golpes de faca. O militar chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos. O suspeito fugiu do local.

Durante diligências, uma equipe da Polícia Militar localizou o suspeito em uma área de mata. Ao perceber a presença policial, o homem efetuou disparos de arma de fogo e, no confronto, foi atingido. Ele foi socorrido, mas não resistiu.