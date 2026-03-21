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Dois jovens são encontrados mortos dentro de porta-malas na Bahia

Corpos foram localizados no bairro Santa Maria, em Camaçari

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 21 de março de 2026 às 07:12

Corpos foram localizados no bairro Santa Maria
Corpos foram localizados no bairro Santa Maria Crédito: Reprodução

Uma adolescente de 16 anos e um jovem, de 20, foram encontrados mortos dentro do porta-malas de um carro em Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador, na noite da última quinta-feira (19).

De acordo com a Polícia Civil, as vítimas foram identificadas como Hanna Brandão Miranda Coelho e Thaylon Silva de Sena.

Os corpos foram localizados com marcas compatíveis a disparos de arma de fogo no bairro Santa Maria.

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Foram expedidas as guias para perícia e remoção e diligências são realizadas para identificar autoria e motivação para os crimes. O caso é investigado pela 18ª Delegacia Territorial de Camaçari.

Tags:

Camaçari Violência

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