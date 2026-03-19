SALVADOR

Caso Thamiris: o que se sabe sobre a adolescente de 14 anos encontrada morta

Corpo da jovem foi encontrado em uma área de mata nesta quinta-feira (19)





Elaine Sanoli

Maysa Polcri

Millena Marques

Publicado em 19 de março de 2026 às 20:40

Thamiris dos Santos Pereira, 14 anos, desapareceu depois de sair da escola Crédito: Reprodução

O corpo da adolescente Thamiris dos Santos Pereira, de 14 anos, foi encontrado na tarde desta quinta-feira (19), em uma área de mata no bairro do Cassange, em Salvador. Ela estava desaparecida desde a última quinta-feira (12). A principal linha de investigação da polícia aponta que a jovem pode ter sido vítima de um “tribunal do crime”.

Desaparecimento

Thamiris desapareceu na última quinta-feira, enquanto voltava do colégio para casa. A jovem foi vista por uma câmera de segurança até determinado trecho do caminho. Em vez de seguir para a residência onde morava, localizada no bairro Jardim das Margaridas, ela mudou o trajeto e seguiu por outro caminho.

Thamiris dos Santos Pereira desapareceu depois de sair da escola 1 de 3

A mochila da adolescente foi encontrada no mesmo dia, sem o celular. O desaparecimento mobilizou protestos no bairro Jardim das Margaridas ainda na manhã desta quinta e na manhã da última sexta-feira (13) cobrando esclarecimentos sobre o desaparecimento da garota.

Corpo encontrado

O corpo de Thamiris foi localizado durante buscas na Travessa do Raposo, em uma área de mata, já em estágio de decomposição durante a tarde desta quinta. O cadáver foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) Nina Rodrigues, onde passará por perícia, com prazo de até 10 dias para conclusão.

A farda escolar e outros pertences da vítima foram encontrados em uma sacola plástica próxima ao corpo. A polícia ainda não confirmou se a jovem foi morta no local onde o cadáver foi encontrado nem se houve violência sexual.

Suspeitos

Um dos suspeitos de envolvimento no crime foi preso no dia 20 de fevereiro por violência doméstica. Ele foi identificado como Davi de Jesus Ferreira, de 32 anos.

Segundo a polícia, Davi teria ordenado que o primo, Rodrigo Faria Sena dos Santos, de 37 anos, levasse a adolescente para um local onde ela teria sido submetida a um “tribunal do crime”, após a análise de seu celular. O aparelho da jovem foi desligado no dia do desaparecimento.

Familiares afirmam que as redes sociais de Thamiris apresentaram indícios de manipulação após o sumiço. “As mensagens dela foram apagadas, não há nenhuma conversa recente e deixaram apenas as fotos antigas”, relatou a irmã, Adriana Pereira, à TV Bahia.

Linha de investigação

De acordo com a principal linha investigativa, Davi acreditava ter sido denunciado à polícia por Thamiris, após agredir e ameaçar a esposa. Ele é apontado como mandante do crime. Davi permanece preso, e Rodrigo foi detido nesta quinta-feira.