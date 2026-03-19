PARALELA TRAVADA

Familiares e amigos fazem protesto após uma semana do desaparecimento da adolescente Thamiris

Desaparecimento completa uma semana sem respostas nesta quinta-feira (19)

Millena Marques

Publicado em 19 de março de 2026 às 11:59

Paralisação na Avenida Paralela Crédito: Reproduçãoi/TV Bahia

Vizinhos, amigos e familiares da adolescente Thamiris dos Santos Pereira, de 14 anos, fazem uma manifestação na Avenida Paralela, em Salvador, nesta quinta-feira (19). O caso completou um semana sem respostas.

Os manifestações saíram do bairro Jardim das Margaridas, em Lauro de Freitas, na Região Metropolitana de Salvador, com destino ao Centro Administrativo da Bahia (CAB). A manifestação ocorre de forma pacífica. Agentes da Polícia Militar e da Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador) acompanham o protesto.

O caso

O caso mobilizou protestos de familiares, amigos e colegas de escola. A jovem foi vista pela última vez na quinta-feira (12), após sair da escola, na região de Itinga, em Lauro de Freitas.

Thamiris dos Santos Pereira desapareceu depois de sair da escola 1 de 3

Imagens de câmeras de segurança registraram parte do trajeto da adolescente logo após deixar o colégio. Ela usava uniforme escolar e carregava uma mochila. Em um dos trechos, aparece caminhando por uma rua e, em seguida, sai do percurso habitual em direção à casa onde mora, no bairro de Jardim das Margaridas, na capital baiana. Desde então, não foi mais vista.