SAÚDE

Ypê recorre contra decisão da Anvisa e mantém venda de produtos; agência faz alerta aos consumidores

Mesmo com suspensão temporária da medida, Anvisa orienta que itens de lotes terminados em 1 não sejam utilizados

Mariana Rios

Publicado em 8 de maio de 2026 às 22:34

Ypê Crédito: Reprodução

A decisão da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) que havia suspendido a fabricação e a comercialização de produtos da marca Ypê está temporariamente sem efeito após a empresa apresentar um recurso administrativo. Apesar disso, a agência manteve o alerta sanitário e continua orientando consumidores a não utilizarem os produtos afetados.

Segundo a fabricante, o recurso suspende automaticamente os efeitos da medida até uma nova análise da Anvisa, conforme prevê a Resolução da Diretoria Colegiada nº 266/2019.

Em nota, a Ypê informou que o pedido foi protocolado para reforçar as ações de conformidade adotadas pela empresa e apresentar novos esclarecimentos técnicos ao órgão regulador. As informações são da Agência Brasil.

Com isso, produtos das categorias lava-louças, lava-roupas líquidos e desinfetantes podem continuar sendo produzidos e vendidos até uma decisão definitiva da agência.

Mesmo assim, a Anvisa afirmou que mantém o entendimento técnico de que houve falhas consideradas graves na linha de produção da unidade da Química Amparo, localizada em Amparo, no interior de São Paulo.

Segundo a agência, foram identificados problemas como: falhas no controle de qualidade; descumprimento de etapas críticas de fabricação; inconsistências nos sistemas de garantia sanitária.

A Anvisa informou ainda que o julgamento final do recurso deve ocorrer nos próximos dias.

Enquanto isso, o órgão recomenda que consumidores evitem utilizar os produtos envolvidos “por segurança”. A orientação é verificar se o lote termina no número 1, já que apenas esses itens foram incluídos na medida.

A responsabilidade pelo recolhimento, troca, devolução e ressarcimento dos consumidores é da fabricante, segundo a agência. As orientações devem ser fornecidas pelo Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC) da empresa.

A crise começou após a própria Ypê iniciar, em novembro de 2025, um recall voluntário de alguns lotes de lava-roupas líquidos depois da identificação da bactéria Pseudomonas aeruginosa em produtos específicos.

As vigilâncias sanitárias estaduais e municipais também foram orientadas a reforçar a fiscalização para impedir a circulação dos lotes considerados irregulares.

Confira os produtos com lotes terminados em 1 que seguem sob alerta da Anvisa:

Lava Louças Ypê Clear Care

Lava Louças com enzimas ativas Ipê

Lava Louças Ypê

Lava Louças Ypê Clear Care

Lava Louças Ypê Toque Suave

Lava Louças concentrado Ypê Green

Lava Louças Ypê Clear

Lava Louças Ypê Green

Lava Roupas líquido Tixan Ypê Combate Mau Odor

Lava Roupas Líquido Tixan Ypê Cuida das Roupas

Lava Roupas Líquido Tixan Ypê Antibac

Lava Roupas Líquido Tixan Ypê Coco e Baunilha

Lava Roupas Líquido Tixan Ypê Green

Lava Roupas Líquido Ypê Express

Lava Roupas Líquido Ypê Power ACT

Lava Roupas Líquido Ypê Premium

Lava Roupas Tixan Maciez

Lava Roupas Tixan Primavera

Desinfetante Bak Ypê

Desinfetante de uso geral Atol

Desinfetante Perfumado Atol

Desinfetante Pinho Ypê