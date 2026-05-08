Ypê recorre contra decisão da Anvisa e mantém venda de produtos; agência faz alerta aos consumidores

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Mariana Rios
Publicado em 8 de maio de 2026 às 22:34
A decisão da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) que havia suspendido a fabricação e a comercialização de produtos da marca Ypê está temporariamente sem efeito após a empresa apresentar um recurso administrativo. Apesar disso, a agência manteve o alerta sanitário e continua orientando consumidores a não utilizarem os produtos afetados.
Segundo a fabricante, o recurso suspende automaticamente os efeitos da medida até uma nova análise da Anvisa, conforme prevê a Resolução da Diretoria Colegiada nº 266/2019.
Em nota, a Ypê informou que o pedido foi protocolado para reforçar as ações de conformidade adotadas pela empresa e apresentar novos esclarecimentos técnicos ao órgão regulador. As informações são da Agência Brasil.
Com isso, produtos das categorias lava-louças, lava-roupas líquidos e desinfetantes podem continuar sendo produzidos e vendidos até uma decisão definitiva da agência.
Mesmo assim, a Anvisa afirmou que mantém o entendimento técnico de que houve falhas consideradas graves na linha de produção da unidade da Química Amparo, localizada em Amparo, no interior de São Paulo.
Segundo a agência, foram identificados problemas como: falhas no controle de qualidade; descumprimento de etapas críticas de fabricação; inconsistências nos sistemas de garantia sanitária.
A Anvisa informou ainda que o julgamento final do recurso deve ocorrer nos próximos dias.
Enquanto isso, o órgão recomenda que consumidores evitem utilizar os produtos envolvidos “por segurança”. A orientação é verificar se o lote termina no número 1, já que apenas esses itens foram incluídos na medida.
A responsabilidade pelo recolhimento, troca, devolução e ressarcimento dos consumidores é da fabricante, segundo a agência. As orientações devem ser fornecidas pelo Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC) da empresa.
A crise começou após a própria Ypê iniciar, em novembro de 2025, um recall voluntário de alguns lotes de lava-roupas líquidos depois da identificação da bactéria Pseudomonas aeruginosa em produtos específicos.
As vigilâncias sanitárias estaduais e municipais também foram orientadas a reforçar a fiscalização para impedir a circulação dos lotes considerados irregulares.
Confira os produtos com lotes terminados em 1 que seguem sob alerta da Anvisa:
Lava Louças Ypê Clear Care
Lava Louças com enzimas ativas Ipê
Lava Louças Ypê
Lava Louças Ypê Clear Care
Lava Louças Ypê Toque Suave
Lava Louças concentrado Ypê Green
Lava Louças Ypê Clear
Lava Louças Ypê Green
Lava Roupas líquido Tixan Ypê Combate Mau Odor
Lava Roupas Líquido Tixan Ypê Cuida das Roupas
Lava Roupas Líquido Tixan Ypê Antibac
Lava Roupas Líquido Tixan Ypê Coco e Baunilha
Lava Roupas Líquido Tixan Ypê Green
Lava Roupas Líquido Ypê Express
Lava Roupas Líquido Ypê Power ACT
Lava Roupas Líquido Ypê Premium
Lava Roupas Tixan Maciez
Lava Roupas Tixan Primavera
Desinfetante Bak Ypê
Desinfetante de uso geral Atol
Desinfetante Perfumado Atol
Desinfetante Pinho Ypê
Lava roupas Tixan Power ACT