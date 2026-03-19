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Sem pistas do paradeiro: desaparecimento da adolescente Thamiris completa uma semana

Família e colegas cobram respostas sobre paradeiro de adolescente de 14 anos

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 19 de março de 2026 às 07:12

Thamiris dos Santos Pereira, 14 anos, desapareceu depois de sair da escola
Thamiris dos Santos Pereira, 14 anos, desapareceu depois de sair da escola Crédito: Reprodução

O desaparecimento da adolescente Thamiris dos Santos Pereira, de 14 anos, completou uma semana sem pistas do seu paradeiro. O caso mobilizou protestos de familiares, amigos e colegas de escola. A jovem foi vista pela última vez na quinta-feira (12), após sair da escola, na região de Itinga, em Lauro de Freitas.

Imagens de câmeras de segurança registraram parte do trajeto da adolescente logo após deixar o colégio. Ela usava uniforme escolar e carregava uma mochila. Em um dos trechos, aparece caminhando por uma rua e, em seguida, sai do percurso habitual em direção à casa onde mora, no bairro de Jardim das Margaridas, na capital baiana. Desde então, não foi mais vista.

Thamiris dos Santos Pereira desapareceu depois de sair da escola

Thamiris dos Santos Pereira, 14 anos, desapareceu depois de sair da escola por Reprodução
Thamiris dos Santos Pereira, 14 anos, desapareceu depois de sair da escola por Reprodução
Thamiris dos Santos Pereira, 14 anos, desapareceu depois de sair da escola por Reprodução
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Thamiris dos Santos Pereira, 14 anos, desapareceu depois de sair da escola por Reprodução

A mochila da estudante foi localizada no mesmo dia do desaparecimento, com todos os pertences, exceto o celular, que permanece desligado. Familiares afirmam ainda que as redes sociais da jovem apresentaram indícios de manipulação após o sumiço. "As mensagens dela foram apagadas, não tem nenhuma conversa atualizada e deixaram só as fotos antigas", relatou a irmã, Adriana Pereira, à TV Bahia.

Sem notícias, a família intensificou os apelos por respostas. Na última semana, manifestações foram realizadas nas ruas de Itinga, com cartazes, caminhada e até buzinaço de motociclistas. A Polícia Civil informou que o caso segue sob investigação pela 27ª Delegacia Territorial, enquanto a Secretaria de Segurança Pública da Bahia manifestou solidariedade à família. Informações podem ser repassadas anonimamente pelo telefone 181.

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Desaparecimento Thamiris dos Santos Pereira

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