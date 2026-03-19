ANGÚSTIA

Sem pistas do paradeiro: desaparecimento da adolescente Thamiris completa uma semana

Família e colegas cobram respostas sobre paradeiro de adolescente de 14 anos

Wendel de Novais

Publicado em 19 de março de 2026 às 07:12

Thamiris dos Santos Pereira, 14 anos, desapareceu depois de sair da escola Crédito: Reprodução

O desaparecimento da adolescente Thamiris dos Santos Pereira, de 14 anos, completou uma semana sem pistas do seu paradeiro. O caso mobilizou protestos de familiares, amigos e colegas de escola. A jovem foi vista pela última vez na quinta-feira (12), após sair da escola, na região de Itinga, em Lauro de Freitas.

Imagens de câmeras de segurança registraram parte do trajeto da adolescente logo após deixar o colégio. Ela usava uniforme escolar e carregava uma mochila. Em um dos trechos, aparece caminhando por uma rua e, em seguida, sai do percurso habitual em direção à casa onde mora, no bairro de Jardim das Margaridas, na capital baiana. Desde então, não foi mais vista.

Thamiris dos Santos Pereira desapareceu depois de sair da escola 1 de 3

A mochila da estudante foi localizada no mesmo dia do desaparecimento, com todos os pertences, exceto o celular, que permanece desligado. Familiares afirmam ainda que as redes sociais da jovem apresentaram indícios de manipulação após o sumiço. "As mensagens dela foram apagadas, não tem nenhuma conversa atualizada e deixaram só as fotos antigas", relatou a irmã, Adriana Pereira, à TV Bahia.