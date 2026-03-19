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Corpo da adolescente Thamiris, desaparecida há uma semana, é encontrado

A jovem de 14 anos foi vista pela última vez deixando a escola, no bairro Jardim das Margaridas

  • Foto do(a) author(a) Maysa Polcri

  • Maysa Polcri

Publicado em 19 de março de 2026 às 16:44

Thamiris dos Santos Pereira, 14 anos, desapareceu depois de sair da escola
Thamiris dos Santos Pereira, 14 anos, desapareceu depois de sair da escola Crédito: Reprodução

O corpo da adolescente Thamiris dos Santos Pereira, de 14 anos, foi encontrado nesta quinta-feira (19), em Salvador. A adolescente estava desaparecida há uma semana, quando foi vista pela última vez deixando a escola, no bairro Jardim das Margaridas, na capital baiana. 

O corpo de Thamiris, que foi encontrado em estado de decomposição, foi levado ao Instituto Médico Legal (IML) Nina Rodrigues, onde passará por perícia. Policiais localizaram o corpo e objetos pessoais da adolescente em uma área de mata, na Travessa do Rapouso, no bairro de Cassange. Ainda não há confirmação formal de que o corpo encontrado é o de Thamiris.

Thamiris dos Santos Pereira desapareceu depois de sair da escola

Thamiris dos Santos Pereira, 14 anos, desapareceu depois de sair da escola por Reprodução
Thamiris dos Santos Pereira, 14 anos, desapareceu depois de sair da escola por Reprodução
Thamiris dos Santos Pereira, 14 anos, desapareceu depois de sair da escola por Reprodução
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Thamiris dos Santos Pereira, 14 anos, desapareceu depois de sair da escola por Reprodução

Um dos suspeitos do desaparecimento e morte da adolescente foi preso na tarde desta quinta-feira (19), em Itinga. Ele é vizinho da família de Thamiris. "Ele será submetido aos exames de praxe e ficará à disposição da Justiça. Diligências seguem para a localização dos outros envolvidos e a completa elucidação do caso", diz a Polícia Civil, em nota. 

Ao CORREIO, Paulo Roberto, padrinho da jovem, disse que a família aguarda informações da polícia sobre a localização do corpo. Ele afirmou também que parentes de Thamiris passaram mal ao saber, pela imprensa, que o corpo foi encontrado pela polícia. 

Desaparecimento

Imagens de câmeras de segurança registraram parte do trajeto da adolescente logo após deixar o colégio, na última quinta-feira (12). Ela usava uniforme escolar e carregava uma mochila. Em um dos trechos, aparece caminhando por uma rua e, em seguida, sai do percurso habitual em direção à casa onde mora, no bairro de Jardim das Margaridas, na capital baiana. Desde então, não foi mais vista.

A mochila da estudante foi localizada no mesmo dia do desaparecimento, com todos os pertences, exceto o celular, que permanece desligado. Familiares afirmaram que as redes sociais da jovem apresentaram indícios de manipulação após o sumiço. 

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Tags:

Crime Morte Corpo Thamiris dos Santos Pereira

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