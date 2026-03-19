CRIME

Corpo da adolescente Thamiris, desaparecida há uma semana, é encontrado

A jovem de 14 anos foi vista pela última vez deixando a escola, no bairro Jardim das Margaridas

Maysa Polcri

Publicado em 19 de março de 2026 às 16:44

Thamiris dos Santos Pereira, 14 anos, desapareceu depois de sair da escola Crédito: Reprodução

O corpo da adolescente Thamiris dos Santos Pereira, de 14 anos, foi encontrado nesta quinta-feira (19), em Salvador. A adolescente estava desaparecida há uma semana, quando foi vista pela última vez deixando a escola, no bairro Jardim das Margaridas, na capital baiana.

O corpo de Thamiris, que foi encontrado em estado de decomposição, foi levado ao Instituto Médico Legal (IML) Nina Rodrigues, onde passará por perícia. Policiais localizaram o corpo e objetos pessoais da adolescente em uma área de mata, na Travessa do Rapouso, no bairro de Cassange. Ainda não há confirmação formal de que o corpo encontrado é o de Thamiris.

Thamiris dos Santos Pereira desapareceu depois de sair da escola 1 de 3

Um dos suspeitos do desaparecimento e morte da adolescente foi preso na tarde desta quinta-feira (19), em Itinga. Ele é vizinho da família de Thamiris. "Ele será submetido aos exames de praxe e ficará à disposição da Justiça. Diligências seguem para a localização dos outros envolvidos e a completa elucidação do caso", diz a Polícia Civil, em nota.

Ao CORREIO, Paulo Roberto, padrinho da jovem, disse que a família aguarda informações da polícia sobre a localização do corpo. Ele afirmou também que parentes de Thamiris passaram mal ao saber, pela imprensa, que o corpo foi encontrado pela polícia.

Desaparecimento

Imagens de câmeras de segurança registraram parte do trajeto da adolescente logo após deixar o colégio, na última quinta-feira (12). Ela usava uniforme escolar e carregava uma mochila. Em um dos trechos, aparece caminhando por uma rua e, em seguida, sai do percurso habitual em direção à casa onde mora, no bairro de Jardim das Margaridas, na capital baiana. Desde então, não foi mais vista.