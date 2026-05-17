Homem que saiu da Bahia para matar a ex no Paraná tinha cópia da chave da casa da vítima

Ele confessou à polícia que hackeou as redes sociais da vitima e, após descobrir que ela estava em um novo relacionamento, decidiu viajar para cometer o crime

  • Perla Ribeiro

Publicado em 17 de maio de 2026 às 16:57

Thainara foi morta a facadas Crédito: Reprodução

Natan de Souza Brito, 28 anos, que foi preso após percorrer quase 2 mil quilômetros da Bahia ao Paraná para matar a ex-companheira em Terra Roxa, no oeste paranaense, tinha uma cópia da chave da casa da vítima e a usou para conseguir entrar no imóvel durante a madrugada do crime, segundo a Polícia Civil. As informações são do G1.

De acordo com as investigações, Natan pulou o muro da residência e abriu a porta usando a chave que ainda mantinha mesmo após o fim do relacionamento com Thainara Cavalcante, de 28 anos. A vítima foi morta a facadas dentro da própria casa na madrugada de quinta-feira (14).

De acordo com informações da polícia, Natan saiu da cidade de Luís Eduardo Magalhães, no oeste da Bahia, e viajou quase 2 mil quilômetros para cometer o crime. Em depoimento à polícia, ele confessou que hackeou as redes sociais de Thainara e descobriu que ela estava em um novo relacionamento. Depois disso, decidiu viajar até Terra Roxa para cometer o crime. Após entrar na casa, segundo a Polícia Civil, ele atacou a vítima com vários golpes de faca. Thainara morreu no local.

Depois do crime, Natan deixou a residência sem levantar suspeitas e seguiu para Toledo, também no Oeste do Paraná. Segundo a investigação, ele tomou banho, trocou de roupa e depois procurou uma delegacia para se entregar. O suspeito confessou o crime e foi preso em flagrante por feminicídio. A Polícia Civil segue investigando o caso.

