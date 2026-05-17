Homem que saiu da Bahia para matar a ex no Paraná tinha cópia da chave da casa da vítima

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Perla Ribeiro
Publicado em 17 de maio de 2026 às 16:57
Natan de Souza Brito, 28 anos, que foi preso após percorrer quase 2 mil quilômetros da Bahia ao Paraná para matar a ex-companheira em Terra Roxa, no oeste paranaense, tinha uma cópia da chave da casa da vítima e a usou para conseguir entrar no imóvel durante a madrugada do crime, segundo a Polícia Civil. As informações são do G1.
De acordo com as investigações, Natan pulou o muro da residência e abriu a porta usando a chave que ainda mantinha mesmo após o fim do relacionamento com Thainara Cavalcante, de 28 anos. A vítima foi morta a facadas dentro da própria casa na madrugada de quinta-feira (14).
Thainara foi morta a facadas
De acordo com informações da polícia, Natan saiu da cidade de Luís Eduardo Magalhães, no oeste da Bahia, e viajou quase 2 mil quilômetros para cometer o crime. Em depoimento à polícia, ele confessou que hackeou as redes sociais de Thainara e descobriu que ela estava em um novo relacionamento. Depois disso, decidiu viajar até Terra Roxa para cometer o crime. Após entrar na casa, segundo a Polícia Civil, ele atacou a vítima com vários golpes de faca. Thainara morreu no local.
Depois do crime, Natan deixou a residência sem levantar suspeitas e seguiu para Toledo, também no Oeste do Paraná. Segundo a investigação, ele tomou banho, trocou de roupa e depois procurou uma delegacia para se entregar. O suspeito confessou o crime e foi preso em flagrante por feminicídio. A Polícia Civil segue investigando o caso.