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Saiba quem são as três vítimas de desabamento de prédio em Salvador

Imóvel de quatro andares desabou no bairro de Luís Anselmo

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 17 de maio de 2026 às 12:36

Saiba quem são as três vítimas de desabamento de prédio em Salvador
Saiba quem são as três vítimas de desabamento de prédio em Salvador Crédito: Divulgação

As três pessoas que morreram após o desabamento de um prédio de quatro andares na Rua Baixa das Pedrinhas, no bairro de Luís Anselmo, em Salvador, foram identificadas pela polícia.

As vítimas são:

Raimundo Brito dos Santos, de 59 anos

Maurício Santos Lima, de 51 anos

Roberto Carlos Evangelista da Silva, de 58 anos

Prédio desaba em Salvador

Prédio desaba em Salvador por Reprodução/TV Bahia
Prédio desaba em Salvador por Reprodução/TV Bahia
Prédio desaba em Salvador por Reprodução/TV Bahia
Prédio desaba em Salvador por Reprodução/TV Bahia
Prédio desaba em Salvador por Reprodução/TV Bahia
Prédio desaba em Salvador por Reprodução/TV Bahia
Prédio desaba em Salvador por Reprodução/TV Bahia
Prédio desaba em Salvador por Reprodução/TV Bahia
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Prédio desaba em Salvador por Reprodução/TV Bahia

Segundo a Polícia Civil da Bahia, seis pessoas estavam no imóvel no momento do desabamento, ocorrido no sábado (16). Três conseguiram sair com vida e outras três ficaram soterradas.

O caso foi registrado pela 6ª Delegacia Territorial de Brotas.

Equipes do Departamento de Polícia Técnica (DPT) seguem realizando perícias no local. Os trabalhos contam com apoio de peritos da área de engenharia, topografia e modelagem, além do uso de drone termal para auxiliar nas análises.

Segundo o diretor-geral do DPT, Osvaldo Silva, os laudos devem ajudar a esclarecer as causas do desabamento. A operação mobilizou equipes da Polícia Civil, Corpo de Bombeiros, Polícia Militar, Samu e Defesa Civil de Salvador.

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