Homem é investigado por agredir a própria mãe em Salvador

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Millena Marques
Publicado em 18 de março de 2026 às 10:59
Um homem, que não teve a identidade revelada, é investigado por agredir a própria mãe no bairro Costa Azul, em Salvador.
De acordo com a Polícia Civil, a mulher tem 70 anos e teria sido vítima de maus-tratos em uma residência na última segunda-feira (16).
"Segundo informações da ocorrência, a vítima foi agredida fisicamente pelo próprio filho", diz trecho da nota da Polícia Civil.
O investigado foi conduzido até a unidade policial especializada, e uma equipe psicossocial da rede de proteção ao idoso prestou apoio à vítima. A Delegacia Especial de Atendimento ao Idoso (Deati) investiga o caso.