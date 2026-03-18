CRIME

Homem é investigado por agredir a própria mãe em Salvador

Vítima tem 70 anos

Millena Marques

Publicado em 18 de março de 2026 às 10:59

Delegacia Especial de Atendimento ao Idoso (Deati) Crédito: Divulgação

Um homem, que não teve a identidade revelada, é investigado por agredir a própria mãe no bairro Costa Azul, em Salvador.

De acordo com a Polícia Civil, a mulher tem 70 anos e teria sido vítima de maus-tratos em uma residência na última segunda-feira (16).

"Segundo informações da ocorrência, a vítima foi agredida fisicamente pelo próprio filho", diz trecho da nota da Polícia Civil.