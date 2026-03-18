EDUCAÇÃO

Morre Manoel Muniz Ferreira Neto, fundador dos colégios Cândido Portinari e Sartre

Educador deixa esposa, três filhos e uma neta

Millena Marques

Publicado em 18 de março de 2026 às 07:43

Manoel Muniz Ferreira Neto Crédito: Reprodução

O professor Manoel Muniz Ferreira Neto, fundador dos colégios Cândido Portinari, Sartre e Universitário, morreu aos 78 anos, na terça-feira (17). Não há informações sobre a causa da morte.

Muniz, que era professor de física, dedicou sua vida à educação. Ele foi responsável por formar muitas gerações nos tradicionais colégios da capital baiana, além de ter sido um empreendedor no ramo.

Colégios fundados por Muniz 1 de 4

Nas redes sociais, os colégios por onde Muniz passou lamentaram a morte do professor e se solidarizaram com a família do educador.

"Neste momento de dor, nos unimos em solidariedade à família e a todos que tiveram o privilégio de conviver com ele. Que possamos honrar sua memória com a mesma seriedade, dedicação e propósito que ele sempre demonstrou", escreveu o Cândido Portinari.

"Sua trajetória foi marcada pelo compromisso e pela dedicação, deixando um legado significativo para a educação em nossa cidade", diz trecho da nota do Sartre.