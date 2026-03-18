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Morre Manoel Muniz Ferreira Neto, fundador dos colégios Cândido Portinari e Sartre

Educador deixa esposa, três filhos e uma neta

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 18 de março de 2026 às 07:43

Manoel Muniz Ferreira Neto
Manoel Muniz Ferreira Neto Crédito: Reprodução

O professor Manoel Muniz Ferreira Neto, fundador dos colégios Cândido Portinari, Sartre e Universitário, morreu aos 78 anos, na terça-feira (17). Não há informações sobre a causa da morte.

Muniz, que era professor de física, dedicou sua vida à educação. Ele foi responsável por formar muitas gerações nos tradicionais colégios da capital baiana, além de ter sido um empreendedor no ramo.

Colégios fundados por Muniz

Colegio Sartre, Itaigara por Paula Fróes / CORREIO
Colegio Sartre, Itaigara por Paula Fróes / CORREIO
Antigo Colégio Sartre, na Graça, vai virar prédio residencial por Foto: Marina Silva/CORREIO
Colégio Cândido Portinari por Reprodução
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Colegio Sartre, Itaigara por Paula Fróes / CORREIO

Nas redes sociais, os colégios por onde Muniz passou lamentaram a morte do professor e se solidarizaram com a família do educador.

"Neste momento de dor, nos unimos em solidariedade à família e a todos que tiveram o privilégio de conviver com ele. Que possamos honrar sua memória com a mesma seriedade, dedicação e propósito que ele sempre demonstrou", escreveu o Cândido Portinari.

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"Sua trajetória foi marcada pelo compromisso e pela dedicação, deixando um legado significativo para a educação em nossa cidade", diz trecho da nota do Sartre.

Muniz deixa esposa, três filhos, uma neta e diversos alunos.

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