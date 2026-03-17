Últimos dias: Instituto encerra inscrições para 275 vagas de cursos gratuitos em Salvador

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Millena Marques
Publicado em 17 de março de 2026 às 10:14
Termina na próxima sexta-feira (20) o prazo de inscrições para as 275 vagas em cursos gratuitos de qualificação profissional em Salvador, do Instituto João Carlos Paes Mendonça de Compromisso Social (IJCPM). As oportunidades são para as unidades do Salvador Shopping e do Salvador Norte Shopping.
Os cursos abrangem áreas atuais e estratégicas, como Inglês, Inteligência Artificial, comunicação, vendas, mídias sociais, produção cultural e Libras, além de temas como diversidade, educação ambiental e defesa pessoal.
Requisitos
Para participar, é necessário ser estudante ou ter concluído o Ensino Médio em escola pública e residir no entorno dos empreendimentos — bairros como Pernambués, Saramandaia e Boca do Rio, no caso do Salvador Shopping, e São Cristóvão, Jardim das Margaridas e Cassange, no entorno do Salvador Norte Shopping. Mais informações: (71) 98171-6202 / (71) 98263-5530.
Sobre o IJCPM
O Instituto JCPM atua no desenvolvimento intelectual e profissional de jovens de 14 a 24 anos, moradores de comunidades do entorno dos empreendimentos do Grupo JCPM. Presente em quatro capitais do Nordeste — Aracaju, Fortaleza, Recife e Salvador —, o instituto já realizou mais de 85 mil atendimentos desde sua criação, com foco em educação, empregabilidade, inclusão, cidadania e desenvolvimento social. A iniciativa reforça o compromisso do IJCPM com a qualificação profissional e a inclusão social de jovens, ampliando oportunidades de acesso ao primeiro emprego e ao desenvolvimento de novas competências alinhadas às demandas do mercado.