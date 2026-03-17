OPORTUNIDADE

Últimos dias: Instituto encerra inscrições para 275 vagas de cursos gratuitos em Salvador

Aulas serão ministradas em unidades do Salvador Shopping e do Salvador Norte Shopping

Millena Marques

Publicado em 17 de março de 2026 às 10:14

IJCPM oferece cursos Crédito: Divulgação

Termina na próxima sexta-feira (20) o prazo de inscrições para as 275 vagas em cursos gratuitos de qualificação profissional em Salvador, do Instituto João Carlos Paes Mendonça de Compromisso Social (IJCPM). As oportunidades são para as unidades do Salvador Shopping e do Salvador Norte Shopping.

Os cursos abrangem áreas atuais e estratégicas, como Inglês, Inteligência Artificial, comunicação, vendas, mídias sociais, produção cultural e Libras, além de temas como diversidade, educação ambiental e defesa pessoal.

Requisitos

Para participar, é necessário ser estudante ou ter concluído o Ensino Médio em escola pública e residir no entorno dos empreendimentos — bairros como Pernambués, Saramandaia e Boca do Rio, no caso do Salvador Shopping, e São Cristóvão, Jardim das Margaridas e Cassange, no entorno do Salvador Norte Shopping. Mais informações: (71) 98171-6202 / (71) 98263-5530.

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