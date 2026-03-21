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Sebrae Bahia lamenta falecimento de Carlos de Souza Andrade

Ex-presidente do Conselho Deliberativo Estadual da organização esteve à frente do colegiado entre 2019 e 2022

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 21 de março de 2026 às 11:22

O presidente da Fecomércio, Carlos de Souza Andrade
Presidente da Fecomércio, Carlos de Souza Andrade Crédito: Marina Silva/CORREIO

O Sebrae Bahia emitiu uma nota de pesar lamentando a morte de Carlos de Souza Andrade, ex-presidente do Conselho Deliberativo Estadual (CDE) da organização. Eleito para o colegiado em 2018, Carlos Andrade presidiu o Conselho no período de 2019 a 2022, fase marcada por grandes transformações e desafios para o setor produtivo, especialmente durante a pandemia da Covid-19.

À frente do CDE, Carlos Andrade também liderou o Sistema Comércio Bahia, atuando de forma estratégica na defesa dos interesses do empresariado e no fortalecimento das micro e pequenas empresas. Sua gestão foi pautada pelo diálogo, pela formação de parcerias e articulação institucional, com especial atenção às demandas econômicas e sociais do estado.

O diretor superintendente do Sebrae/BA, Jorge Khoury, destacou a relevância da trajetória e do legado deixado por Carlos Andrade. “Gestor, líder e representante do nosso setor produtivo, Carlos Andrade sempre demonstrou sensibilidade para com as questões humanas. Ele presidiu o Sebrae nos tempos desafiadores da pandemia, olhando com muita atenção para as necessidades do empresariado e do corpo funcional do Sebrae em meio àquele momento de emergência”, afirmou.

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Segundo Khoury, a contribuição de Carlos Andrade seguirá como referência. “Seu legado é, sem dúvidas, para ser lembrado e homenageado por todos nós que nos dedicamos à causa do desenvolvimento econômico e social do Brasil e da Bahia”, concluiu.

O velório e sepultamento de Carlos Andrade acontecerão neste sábado (21). O velório começa a partir das 10h30 na Capela C do Cemitério Jardim da Saudade, em Brotas. Já o sepultamento está marcado para 15h30.

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Sebrae

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