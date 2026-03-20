LUTO

Morre, aos 78 anos, Carlos Andrade, ex-presidente da Fecomércio-BA

Empresário esteve à frente da Federação por oito anos

Elaine Sanoli

Publicado em 20 de março de 2026 às 22:40

Carlos Andrade Crédito: Reprodução

O empresário e farmacêutico Carlos de Souza Andrade faleceu nesta sexta-feira (20), aos 78 anos. Ele esteve à frente da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado da Bahia (Fecomércio-BA) por oito anos, como presidente, além de integrar outras entidades de classe voltadas para o comércio e a saúde.

Amigos e familiares lamentaram a morte do empresário por meio de publicações nas redes sociais. “Vá em paz, Carlão. Sua alegria e seus ensinamentos ficarão para sempre. Obrigado por ter me trazido para o Oeste da Bahia e confiado no meu potencial”, escreveu um deles. “O meu amor por você é eterno! Te amo infinito”, declarou a filha de Carlos.

Carlos Andrade, ex-presidente da Fecomércio-BA 1 de 18

A Fecomércio-BA também lamentou a morte do gestor. "Ao longo de sua trajetória, Dr. Carlos destacou-se como empresário no ramo farmacêutico e como liderança expressiva do associativismo na Bahia, contribuindo de maneira decisiva e contínua para o fortalecimento das instituições representativas do Comércio de Bens, Serviços e Turismo no Estado", comunicou.

Natural de Amargosa, no Vale do Jiquiriçá, Carlos Andrade chegou a Salvador aos 16 anos, em meados da década de 1960. Foi fundador da rede de farmácias Estrela Galdino, hoje extinta, e das farmácias de manipulação A Fórmula, com unidades franqueadas em diferentes cidades do Norte e Nordeste do país.

Carlos era farmacêutico graduado pela Universidade Federal da Bahia (Ufba) e especialista em Administração de Empresas e Varejo pela Fundação Getulio Vargas (FGV). Ajudou a fundar o Sindicato do Comércio Varejista de Produtos Farmacêuticos do Estado da Bahia (Sincofarba) e atuou como diretor e conselheiro em outras entidades de classe voltadas para o comércio e a saúde, como a Associação Brasileira do Comércio Farmacêutico (ABCFarma) e a Associação Brasileira de Redes de Farmácias e Drogarias (Abrafarma). Também foi presidente do Conselho Fiscal da Confederação Nacional do Comércio (CNC).

Em 2014, foi eleito presidente da Fecomércio-BA pela primeira vez, para o quadriênio 2014–2018. Ao fim do mandato, foi reeleito para mais quatro anos à frente da entidade.