BBB 26

BBB 26: Quem venceu a Prova do Anjo deste sábado (21 de março)?

Dinâmica pode mudar rumos do jogo e influenciar formação do próximo Paredão

Fernanda Varela

Publicado em 21 de março de 2026 às 09:32

BBB 26 Crédito: Reprodução

Os participantes do BBB 26 disputam, neste sábado (21), mais uma Prova do Anjo, uma das dinâmicas mais importantes da semana no reality. O vencedor garante vantagens estratégicas e pode interferir diretamente na formação do décimo Paredão.

Apesar de não ter um horário fixo divulgado pela Globo, a Prova do Anjo costuma acontecer no período da tarde, geralmente por volta das 14h30, com transmissão completa pelo Globoplay.

Jonas e Jordana 1 de 7

Além da imunidade tradicional, o Anjo da semana pode conquistar um poder extra. Durante o almoço especial de domingo (22), o vencedor precisará escolher entre ver vídeos da família ou ganhar uma segunda imunidade, decisão que costuma impactar o jogo.

Na semana anterior, Breno venceu a prova e colocou Jonas Sulzbach no Castigo do Monstro. Agora, com um novo Anjo sendo definido, também haverá um novo participante punido com a dinâmica.