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BBB 26: Quem venceu a Prova do Anjo deste sábado (21 de março)?

Dinâmica pode mudar rumos do jogo e influenciar formação do próximo Paredão

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 21 de março de 2026 às 09:32

BBB 26
BBB 26 Crédito: Reprodução

Os participantes do BBB 26 disputam, neste sábado (21), mais uma Prova do Anjo, uma das dinâmicas mais importantes da semana no reality. O vencedor garante vantagens estratégicas e pode interferir diretamente na formação do décimo Paredão.

Apesar de não ter um horário fixo divulgado pela Globo, a Prova do Anjo costuma acontecer no período da tarde, geralmente por volta das 14h30, com transmissão completa pelo Globoplay.

Jonas e Jordana

Jonas e Jordana por Reprodução
Jonas e Jordana por Reprodução
Jonas Sulzbach e Jordana trocam beijos no BBB 26 durante Festa do Líder de Alberto Cowboy por Reprodução/TV Globo
Jonas Sulzbach e Jordana trocam beijos no BBB 26 durante Festa do Líder de Alberto Cowboy por Reprodução/TV Globo
Jonas Sulzbach e Jordana trocam beijos no BBB 26 durante Festa do Líder de Alberto Cowboy por Reprodução/TV Globo
Jonas Sulzbach e Jordana trocam beijos no BBB 26 durante Festa do Líder de Alberto Cowboy por Reprodução/TV Globo
Jonas Sulzbach e Jordana trocam beijos no BBB 26 durante Festa do Líder de Alberto Cowboy por Reprodução/TV Globo
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Jonas e Jordana por Reprodução

Além da imunidade tradicional, o Anjo da semana pode conquistar um poder extra. Durante o almoço especial de domingo (22), o vencedor precisará escolher entre ver vídeos da família ou ganhar uma segunda imunidade, decisão que costuma impactar o jogo.

Na semana anterior, Breno venceu a prova e colocou Jonas Sulzbach no Castigo do Monstro. Agora, com um novo Anjo sendo definido, também haverá um novo participante punido com a dinâmica.

A Prova do Anjo deste sábado faz parte de uma sequência decisiva no jogo, que segue com a formação do Paredão no domingo (22), incluindo indicações do Líder, da casa e contragolpe.

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