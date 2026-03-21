BBB 26: Quem venceu a Prova do Anjo deste sábado (21 de março)?

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Fernanda Varela
Publicado em 21 de março de 2026 às 09:32
Os participantes do BBB 26 disputam, neste sábado (21), mais uma Prova do Anjo, uma das dinâmicas mais importantes da semana no reality. O vencedor garante vantagens estratégicas e pode interferir diretamente na formação do décimo Paredão.
Apesar de não ter um horário fixo divulgado pela Globo, a Prova do Anjo costuma acontecer no período da tarde, geralmente por volta das 14h30, com transmissão completa pelo Globoplay.
Jonas e Jordana
Além da imunidade tradicional, o Anjo da semana pode conquistar um poder extra. Durante o almoço especial de domingo (22), o vencedor precisará escolher entre ver vídeos da família ou ganhar uma segunda imunidade, decisão que costuma impactar o jogo.
Na semana anterior, Breno venceu a prova e colocou Jonas Sulzbach no Castigo do Monstro. Agora, com um novo Anjo sendo definido, também haverá um novo participante punido com a dinâmica.
A Prova do Anjo deste sábado faz parte de uma sequência decisiva no jogo, que segue com a formação do Paredão no domingo (22), incluindo indicações do Líder, da casa e contragolpe.