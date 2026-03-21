PEGOU FOGO

BBB 26: Jordana e Jonas não resistem e trocam carinhos quentes debaixo do edredom

Clima esquenta após festa, casal se aproxima no Quarto Sonho de Voar e tenta manter envolvimento em sigilo

Fernanda Varela

Publicado em 21 de março de 2026 às 07:17

Jonas e Jordana Crédito: Reprodução

A madrugada deste sábado (21) no BBB 26 foi marcada por mais um momento íntimo entre Jordana e Jonas Sulzbach. Após deixarem a festa, os dois foram para o Quarto Sonho de Voar, onde se aproximaram ainda mais e protagonizaram cenas de carinho debaixo do edredom.

A aproximação começou de forma descontraída, quando Jordana chamou o brother para conversar. “Vem aqui, deixa eu te contar segredo”, disse a advogada. Curioso, Jonas entrou na brincadeira e foi até a cama dela. “Um segredo só para mim? Eu quero, sou muito curioso para saber as coisas”, respondeu.

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Já deitados, os dois ficaram de conchinha e seguiram trocando provocações. “Um segredo imperdível. Essa é a melhor cama do quarto”, brincou a sister. Na sequência, o clima esquentou e o casal começou a se beijar, movimentando o edredom. “Está quente o quarto”, comentou Jordana, enquanto permaneciam juntos.

Mais tarde, os dois voltaram a conversar sobre o envolvimento e demonstraram preocupação em manter a situação discreta dentro da casa. Jonas relembrou o primeiro beijo entre eles, que aconteceu durante a Festa do Líder de Alberto Cowboy, e quis saber se alguém tinha percebido.

Segundo Jordana, ninguém viu e ela também não comentou com outros participantes. “Não falei nada para ninguém, não. Bom que ninguém vem encher o saco aqui na casa. Nem Ana Paula...”, disse.

O gaúcho contou que chegou a ser sondado de forma indireta sobre o assunto. “Vieram colher uns verdes, eu não falei nada”, relatou. Ele ainda revelou que foi questionado por Ana Paula sobre possíveis novos envolvimentos dentro do reality. “Ela que veio colher uns verdes: ‘Eaí? Alguma novidade?’. Falei: ‘Ué? Será que alguém viu?’”, afirmou.