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Ana Paula protagoniza briga generalizada e agita o BBB 26

Confusão envolvendo quarto, figurino e punição agita noite e coloca veterana no centro do conflito

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 20 de março de 2026 às 21:45

Ana Paula protagoniza briga generalizada e agita o BBB 26 nesta sexta-feira Crédito: Reprodução/Globo

O clima voltou a esquentar no BBB 26 na noite desta sexta-feira (20), com Ana Paula Renault no centro de uma briga generalizada que movimentou a casa. A veterana protagonizou uma sequência de discussões com diferentes participantes e acabou se tornando alvo direto dos rivais.

A confusão começou com um novo embate entre Ana Paula e Chaiany, que ainda carregava mágoas por uma situação envolvendo o quarto. A sister acredita que foi expulsa do espaço e voltou a cobrar explicações da jornalista, elevando o tom da conversa.

Saiba os signos dos participantes do BBB 26

Alberto Cowboy é do signo de Áries por Manoella Mello/TV Globo
Aline Campos é do signo de Libra por Manoella Mello/TV Globo
Ana Paula Renault é do signo de Sagitário por Manoella Mello/TV Globo
Babu Santana é do signo de Sagitário por Manoella Mello/TV Globo
Breno é do signo de Touro por Manoella Mello/TV Globo
Brigido é do signo de Touro por Manoella Mello/TV Globo
Chaiany é do signo de Áries por Manoella Mello/TV Globo
Edilson Capetinha é do signo de Virgem por Manoella Mello/TV Globo
Gabriela é do signo de Touro por Manoella Mello/TV Globo
Jonas Sulzbach é do signo de Aquário por Manoella Mello/TV Globo
Jordana é do signo de Leão por Manoella Mello/TV Globo
Juliano Floss é do signo de Gêmeos por Manoella Mello/TV Globo
Leandro é do signo de Capricórnio por Manoella Mello/TV Globo
Marcelo é do signo de Touro por Manoella Mello/TV Globo
Marciele é do signo de Câncer por Manoella Mello/TV Globo
Matheus é do signo de Gêmeos por Manoella Mello/TV Globo
Maxiane é do signo de Câncer por Manoella Mello/TV Globo
Milena é do signo de Peixes por Manoella Mello/TV Globo
Paulo Augusto é do signo de Gêmeos por Manoella Mello/TV Globo
Samira é do signo de Sagitário por Manoella Mello/TV Globo
Sarah Andrade é do signo de Câncer por Manoella Mello/TV Globo
Sol Vega é do signo de Gêmeos por Manoella Mello/TV Globo
Solange Couto é do signo de Câncer por Manoella Mello/TV Globo
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Alberto Cowboy é do signo de Áries por Manoella Mello/TV Globo

“Se eu mando você subir, você vai se sentir como? Foi como eu me senti”, disparou Chaiany. Ana Paula reagiu com ironia e questionou a narrativa construída pela rival, intensificando o confronto.

O desentendimento ganhou proporções maiores após a casa entrar no “Tá Com Nada”, quando outros participantes passaram a se envolver na discussão. Jordana saiu em defesa de aliados e relembrou situações anteriores envolvendo estratégias semelhantes, o que reacendeu antigas tensões dentro do grupo.

A partir daí, a troca de acusações se espalhou pela casa. Um dos brothers subiu o tom contra Ana Paula e criticou atitudes do grupo da veterana, provocando uma reação imediata. “Vai se ferrar! Chata! Parece que tem quatro anos!”, disparou.

Sem recuar, Ana Paula rebateu as críticas e trouxe à tona outros episódios do jogo, ampliando ainda mais o conflito coletivo. O bate-boca acabou envolvendo diferentes participantes e consolidou a noite como uma das mais tensas da semana.

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