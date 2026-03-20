REALITY SHOW

Ana Paula protagoniza briga generalizada e agita o BBB 26

Confusão envolvendo quarto, figurino e punição agita noite e coloca veterana no centro do conflito

Heider Sacramento

Publicado em 20 de março de 2026 às 21:45

Ana Paula protagoniza briga generalizada e agita o BBB 26 nesta sexta-feira Crédito: Reprodução/Globo

O clima voltou a esquentar no BBB 26 na noite desta sexta-feira (20), com Ana Paula Renault no centro de uma briga generalizada que movimentou a casa. A veterana protagonizou uma sequência de discussões com diferentes participantes e acabou se tornando alvo direto dos rivais.

A confusão começou com um novo embate entre Ana Paula e Chaiany, que ainda carregava mágoas por uma situação envolvendo o quarto. A sister acredita que foi expulsa do espaço e voltou a cobrar explicações da jornalista, elevando o tom da conversa.

Saiba os signos dos participantes do BBB 26 1 de 23

“Se eu mando você subir, você vai se sentir como? Foi como eu me senti”, disparou Chaiany. Ana Paula reagiu com ironia e questionou a narrativa construída pela rival, intensificando o confronto.

O desentendimento ganhou proporções maiores após a casa entrar no “Tá Com Nada”, quando outros participantes passaram a se envolver na discussão. Jordana saiu em defesa de aliados e relembrou situações anteriores envolvendo estratégias semelhantes, o que reacendeu antigas tensões dentro do grupo.

Ana Paula: "Por que você tá tão nervosa?"



Chaiany: "Eu não tô nervosa... A controladora é você, eu sou o cão!”



AQUI A CHAIANY FOI LUZ! #BBB26



pic.twitter.com/gbN7VRHKA8 — Poc Mágica (@itolindoo) March 20, 2026

A partir daí, a troca de acusações se espalhou pela casa. Um dos brothers subiu o tom contra Ana Paula e criticou atitudes do grupo da veterana, provocando uma reação imediata. “Vai se ferrar! Chata! Parece que tem quatro anos!”, disparou.