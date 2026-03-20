Ana Paula protagoniza briga generalizada e agita o BBB 26

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Heider Sacramento
Publicado em 20 de março de 2026 às 21:45
O clima voltou a esquentar no BBB 26 na noite desta sexta-feira (20), com Ana Paula Renault no centro de uma briga generalizada que movimentou a casa. A veterana protagonizou uma sequência de discussões com diferentes participantes e acabou se tornando alvo direto dos rivais.
A confusão começou com um novo embate entre Ana Paula e Chaiany, que ainda carregava mágoas por uma situação envolvendo o quarto. A sister acredita que foi expulsa do espaço e voltou a cobrar explicações da jornalista, elevando o tom da conversa.
Saiba os signos dos participantes do BBB 26
“Se eu mando você subir, você vai se sentir como? Foi como eu me senti”, disparou Chaiany. Ana Paula reagiu com ironia e questionou a narrativa construída pela rival, intensificando o confronto.
O desentendimento ganhou proporções maiores após a casa entrar no “Tá Com Nada”, quando outros participantes passaram a se envolver na discussão. Jordana saiu em defesa de aliados e relembrou situações anteriores envolvendo estratégias semelhantes, o que reacendeu antigas tensões dentro do grupo.
A partir daí, a troca de acusações se espalhou pela casa. Um dos brothers subiu o tom contra Ana Paula e criticou atitudes do grupo da veterana, provocando uma reação imediata. “Vai se ferrar! Chata! Parece que tem quatro anos!”, disparou.
Sem recuar, Ana Paula rebateu as críticas e trouxe à tona outros episódios do jogo, ampliando ainda mais o conflito coletivo. O bate-boca acabou envolvendo diferentes participantes e consolidou a noite como uma das mais tensas da semana.