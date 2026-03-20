LUTO NO CINEMA

Chuck Norris morreu de quê? Saiba causa e detalhes da morte do astro aos 86 anos

Ícone dos filmes de ação morreu após emergência médica, mas família decidiu manter causa sob sigilo

Heider Sacramento

Publicado em 20 de março de 2026 às 18:30

Chuck Norris Crédito: Reprodução

O ator e artista marcial Chuck Norris morreu aos 86 anos e a notícia rapidamente repercutiu em todo o mundo. Ícone dos filmes de ação e da série Walker, Texas Ranger, o astro faleceu no dia 19 de março de 2026, após passar por uma emergência médica enquanto estava no Havaí.

A causa exata da morte, no entanto, não foi divulgada. Em comunicado oficial, a família informou apenas que Norris morreu de forma tranquila, cercado por pessoas próximas, e pediu respeito à privacidade neste momento.

Segundo informações da imprensa internacional, o ator chegou a ser hospitalizado após um quadro médico repentino, mas não resistiu.

A morte de Chuck Norris gerou comoção entre fãs e artistas, principalmente pelo contraste com sua imagem de força e vitalidade. Dias antes, ele havia publicado um vídeo treinando e brincando com a própria idade, mostrando que seguia ativo mesmo aos 86 anos.

Chuck Norris 1 de 10

Chuck Norris construiu uma carreira marcada por papéis de herói durão nos anos 1980 e 1990, com filmes como Comando Delta e Braddock, além do sucesso na televisão com Walker, Texas Ranger. Ao longo das décadas, também se tornou um fenômeno da cultura pop com os famosos memes conhecidos como “Chuck Norris Facts”.