ENTREVISTA EXCLUSIVA

Eliana comenta saída do SBT e diz 'não tenho do que reclamar' após estreia na Globo

Apresentadora abre o jogo sobre mudança de carreira e novo programa exibido aos domingos

Heider Sacramento

Publicado em 20 de março de 2026 às 07:00

Eliana comanda programa que aposta na diversidade cultural das famílias brasileiras Crédito: Divulgação

Uma semana depois de voltar às tardes de domingo, agora na Globo, Eliana reaparece diante de um território que conhece bem, mas em outro lugar de si mesma. O formato não é novo, o dia tampouco, mas o movimento marca uma ruptura calculada depois de anos em posição estável na televisão aberta.

“Assinei com a Globo pelo desejo de me desafiar e trilhar novos caminhos. Eu estava num lugar de destaque e conforto no SBT antes disso, não tenho do que reclamar. Fiz mais essa transição profissional pelo meu desejo de provocar uma evolução em mim”, afirma.

A estreia do “Em Família”, no último domingo (15), reorganiza elementos clássicos do auditório a partir de uma proposta que tenta deslocar o foco do espetáculo para a identificação. A aposta está na presença de famílias reais, vindas de diferentes regiões do país, em uma competição musical que se constrói também como retrato cultural.

“A grande novidade e diferencial do ‘Em Família’ é a possibilidade de mostrar os diversos ‘brasis’ que existem dentro do Brasil. Representatividade brasileira. Vamos buscar famílias de diversas partes do país, para uma competição musical que celebra os costumes e tradições de cada uma delas. Acredito que muitos brasileiros conseguirão se enxergar nos elementos culturais que cada família vai nos mostrar”, diz.

A ideia de pertencimento aparece como eixo do projeto. “Primeiro que a música é culturalmente muito importante para o nosso país. O brasileiro vibra quando se vê na tela, principalmente quando falamos das formas de brasilidade. Isso é poderosíssimo, porque representatividade gera identificação. O ‘Em Família’ é vitrine para diversas culturas”, observa.

Em Família com Eliana 1 de 12

Mesmo com mais de três décadas de televisão, o início em uma nova emissora não elimina a tensão. “O friozinho na barriga do novo existe e me acompanha, mesmo após mais de 35 anos de trajetória”, conta.

O programa também investe em momentos de maior proximidade com artistas já conhecidos. Em um dos quadros, Eliana visita famílias musicais e compartilha com elas um almoço de domingo, longe da lógica de palco. “Tem um elemento de conforto e leveza que vejo, tenho visto nesses artistas, quando eles estão rodeados pela família. É lindo de ver e um retrato que o público provavelmente ainda não conhece dessas figuras tão celebradas da nossa cultura. Quero conhecer a intimidade, a pessoa por trás da celebridade”, conta.

A proposta se amplia ao abrir espaço para participantes anônimos, em uma tentativa de revelar novos nomes. “Com certeza! O nível dos talentos que estamos recebendo no palco é altíssimo”, afirma.

O retorno ao auditório, marca central da trajetória da apresentadora, aparece como um reencontro direto com o público. “É como voltar para casa. Me sinto leve e pronta, retornando a um lugar que é meu há muitos anos: o auditório”, diz.

A disputa pelas tardes de domingo segue como uma constante da televisão aberta, ainda que o cenário tenha mudado. “Eu respeito meus concorrentes, exatamente por entender o desafio que é fazer programas de auditório como os que ocupam a grade de uma emissora. O mais importante é entender que um programa de TV feito semana a semana pode corrigir rotas, se necessário, e não é estático, ele é vivo! Isso é fazer TV”, avalia.

Eliana 1 de 3

A experiência acumulada atravessa a leitura que Eliana faz do presente. “O desafio sempre foi entender os anseios do público e transformá-los em entretenimento com informação. Desafio esse que se intensificou com a chegada das redes sociais e do streaming. Como apresentadora e comunicadora à frente de um programa como o ‘Em Família’, vejo como missão essa análise do espírito do tempo, para entregar um programa confortável, seguro do ponto de vista de confiança, que seja alegre e entretenha com propósito”, afirma.

A longevidade, para ela, está menos na permanência do que na adaptação. “Só acredito em longevidade na profissão, seja ela qual for, se você estiver atento ao que acontece no seu segmento, se atualizar e entender quem é seu público. Sou curiosa e amo aprender sempre, essa característica me mantém viva e me motiva todos os dias”, diz.