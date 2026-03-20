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Bela lança álbum 'Manhãs Sussurradas’ e aposta em mistura de pop, MPB e indie

Disco autoral chega às plataformas com 10 faixas e reflete conexões entre Salvador, emoções e identidade artística

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 20 de março de 2026 às 20:26

Bela lança primeiro álbum “manhãs sussurradas” e anuncia show no Teatro Gamboa Crédito: Divulgação

A cantora e compositora soteropolitana Bela lançou, nesta sexta-feira (20), seu primeiro álbum de estúdio, manhãs sussurradas. O projeto autoral chega às plataformas digitais reunindo 10 faixas, entre músicas inéditas e canções já conhecidas do EP aurora, marcando um novo momento na trajetória da artista.

Produzido por Peu Del Rey e Teago Oliveira, o disco transita entre pop, MPB e indie, criando uma sonoridade que mistura referências contemporâneas com elementos sensíveis da música brasileira. O trabalho também carrega influências de nomes como Jorge Ben, Marisa Monte, Mallu Magalhães e Norah Jones.

Segundo Bela, o álbum nasce de diferentes momentos da vida e funciona como um retrato emocional de sua jornada. “Esse álbum reúne canções pessoais de épocas distintas, algumas escritas há quatro anos e outras em 2025. É um grande mosaico de perguntas sem resposta, uma dança de luz e sombra. A manhã é um momento em que me sinto oca e me deparo com emoções mais inconscientes, e quis explorar isso no disco”, explica.

Bela

Bela por Divulgação
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Parte do processo criativo aconteceu em São Paulo, durante períodos de imersão ao lado dos produtores. A parceria, segundo a cantora, foi fundamental para a construção da identidade do projeto. “É um sonho trabalhar com artistas que admiro e acompanho há mais de dez anos. Produzo com o Peu desde as minhas primeiras músicas, e Teago foi uma surpresa linda no caminho”, afirma.

Em paralelo ao lançamento, Bela vem apresentando em Salvador o show “Depois da Praia”, que dialoga diretamente com a estética do álbum. As apresentações, pensadas para o fim da tarde, reforçam o clima intimista e solar que marca o disco. “Como artista baiana, apresentar esse show em Salvador é muito simbólico para mim. Existe uma conexão natural entre a cidade e o espírito dessas músicas”, diz.

Essa conexão ganha um novo capítulo no dia 9 de abril, quando a artista sobe ao palco do Teatro Gamboa para o show oficial de lançamento do álbum. A apresentação deve reunir as principais faixas do projeto e consolidar a nova fase de Bela na música.

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