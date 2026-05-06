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Como é a mansão milionária de Juliette, com decoração inspirada nas raízes nordestinas e espaço para motos

Campeã do BBB 21 abriu as portas da nova casa no Rio de Janeiro

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 6 de maio de 2026 às 13:50

Juliette mostra sua mansão na Barra da Tijuca
Juliette mostra sua mansão na Barra da Tijuca Crédito: Reprodução

Cinco anos após vencer o BBB 21, Juliette segue transformando o sucesso do reality em novos projetos pessoais e profissionais. Aos 36 anos, a cantora, influenciadora e apresentadora mostrou detalhes da mansão onde vive na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, após uma grande reforma que deixou o imóvel ainda mais sofisticado.

A artista recebeu a revista Casa Vogue para um tour pela residência, que mistura modernidade, conforto e referências à cultura nordestina. Segundo Juliette, o objetivo era criar um espaço acolhedor, integrado e cheio de identidade.

Juliette mostra sua mansão na Barra da Tijuca

Juliette mostra sua mansão na Barra da Tijuca por Reprodução
Juliette mostra sua mansão na Barra da Tijuca por Reprodução
Juliette mostra sua mansão na Barra da Tijuca por Reprodução
Juliette mostra sua mansão na Barra da Tijuca por Reprodução
Juliette mostra sua mansão na Barra da Tijuca por Reprodução
Juliette mostra sua mansão na Barra da Tijuca por Reprodução
Juliette mostra sua mansão na Barra da Tijuca por Reprodução
Juliette mostra sua mansão na Barra da Tijuca por Reprodução
Juliette mostra sua mansão na Barra da Tijuca por Reprodução
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Juliette mostra sua mansão na Barra da Tijuca por Reprodução

A decoração espalha elementos ligados às origens da paraibana por diversos ambientes da casa. Um dos destaques é um quadro em homenagem aos nove estados do Nordeste, além de peças artesanais e detalhes que remetem à região. A influenciadora também fez questão de incluir referências aos “cactos”, apelido dado aos fãs que a acompanharam durante o reality.

A área social foi planejada para receber muitas pessoas, com salas amplas, grandes mesas e diversos espaços de convivência. A integração entre os ambientes internos e externos também virou prioridade no projeto, especialmente na conexão com a área da piscina, cercada por jardim e iluminação natural.

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Entre os cômodos mais chamativos da mansão estão um cinema privativo, academia completa, estúdio para gravações, sala de reuniões e uma adega que divide ambientes da sala principal. Apaixonada por motos, Juliette ainda reservou um espaço exclusivo para os veículos, definido por ela como um “parque de diversões”.

A casa ainda conta com quartos amplos, banheira integrada ao ambiente, espaços voltados ao relaxamento e decoração pensada para valorizar conforto e ventilação. Atualmente, Juliette também segue investindo na carreira musical, em campanhas publicitárias e na televisão, onde integra o elenco do programa Saia Justa.

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