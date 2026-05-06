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Como é a mansão milionária de Juliette, com decoração inspirada nas raízes nordestinas e espaço para motos

Campeã do BBB 21 abriu as portas da nova casa no Rio de Janeiro

Fernanda Varela

Publicado em 6 de maio de 2026 às 13:50

Juliette mostra sua mansão na Barra da Tijuca Crédito: Reprodução

Cinco anos após vencer o BBB 21, Juliette segue transformando o sucesso do reality em novos projetos pessoais e profissionais. Aos 36 anos, a cantora, influenciadora e apresentadora mostrou detalhes da mansão onde vive na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, após uma grande reforma que deixou o imóvel ainda mais sofisticado.

A artista recebeu a revista Casa Vogue para um tour pela residência, que mistura modernidade, conforto e referências à cultura nordestina. Segundo Juliette, o objetivo era criar um espaço acolhedor, integrado e cheio de identidade.

Juliette mostra sua mansão na Barra da Tijuca 1 de 33

A decoração espalha elementos ligados às origens da paraibana por diversos ambientes da casa. Um dos destaques é um quadro em homenagem aos nove estados do Nordeste, além de peças artesanais e detalhes que remetem à região. A influenciadora também fez questão de incluir referências aos “cactos”, apelido dado aos fãs que a acompanharam durante o reality.

A área social foi planejada para receber muitas pessoas, com salas amplas, grandes mesas e diversos espaços de convivência. A integração entre os ambientes internos e externos também virou prioridade no projeto, especialmente na conexão com a área da piscina, cercada por jardim e iluminação natural.

Entre os cômodos mais chamativos da mansão estão um cinema privativo, academia completa, estúdio para gravações, sala de reuniões e uma adega que divide ambientes da sala principal. Apaixonada por motos, Juliette ainda reservou um espaço exclusivo para os veículos, definido por ela como um “parque de diversões”.