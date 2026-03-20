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BBB 26: Leandro Boneco vai ao Paredão após primeira etapa do Triângulo de Risco

BBB 26: Leandro Boneco vai ao Paredão após primeira etapa do Triângulo de Risco

Heider Sacramento

Publicado em 20 de março de 2026 às 23:14

Leandro Boneco é o primeiro emparedado após dinâmica do BBB 26 Crédito: Reprodução

A nova dinâmica do BBB 26 já começou a impactar o jogo. Na noite desta sexta-feira (20), Leandro Boneco se tornou o primeiro emparedado da semana após a primeira etapa do Triângulo de Risco.

A disputa reuniu Chaiany, Juliano Floss, Leandro Boneco e Samira, participantes que foram os primeiros eliminados da Prova do Líder realizada na quinta-feira (19). Eles tiveram que enfrentar uma dinâmica de sorte que já definiu um nome direto no Paredão.

Os brothers participaram de um sorteio para definir a ordem de escolha das caixas. Cada um selecionou uma, mas apenas uma delas continha a pulseira que colocava automaticamente o jogador na berlinda.

Leandro (BBB 26) 1 de 20

Leandro Boneco acabou ficando com a caixa decisiva e encontrou a pulseira, garantindo sua ida direta ao Paredão. Chaiany escolheu a caixa 1, Leandro a caixa 2, Juliano a caixa 3 e Samira a caixa 4.