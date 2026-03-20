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BBB 26: Leandro Boneco vai ao Paredão após primeira etapa do Triângulo de Risco

BBB 26: Leandro Boneco vai ao Paredão após primeira etapa do Triângulo de Risco

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 20 de março de 2026 às 23:14

Leandro Boneco é o primeiro emparedado após dinâmica do BBB 26 Crédito: Reprodução

A nova dinâmica do BBB 26 já começou a impactar o jogo. Na noite desta sexta-feira (20), Leandro Boneco se tornou o primeiro emparedado da semana após a primeira etapa do Triângulo de Risco.

A disputa reuniu Chaiany, Juliano Floss, Leandro Boneco e Samira, participantes que foram os primeiros eliminados da Prova do Líder realizada na quinta-feira (19). Eles tiveram que enfrentar uma dinâmica de sorte que já definiu um nome direto no Paredão.

Os brothers participaram de um sorteio para definir a ordem de escolha das caixas. Cada um selecionou uma, mas apenas uma delas continha a pulseira que colocava automaticamente o jogador na berlinda.

Leandro (BBB 26)

Leandro é do signo de Capricórnio por Manoella Mello/TV Globo
Leandro (BBB 26) por Reprodução/Redes Sociais
Leandro (BBB 26) por Reprodução/Redes Sociais
Leandro, Matheus e Brígido formam o segundo Paredão do BBB 26 por Divulgação/TV Globo
Leandro por Globo/ Manoella Mello
Leandro (BBB 26) por Reprodução | TV Globo
Leandro (BBB 26) por Reprodução | TV Globo
Leandro (BBB 26) por Reprodução | TV Globo
Leandro (BBB 26) por Reprodução | TV Globo
Leandro por Divulgação
Lilia Rocha é filha de Leandro por Sandro Hohorato
Lilia Rocha é filha de Leandro por Divulgação | Rafael Martins
Leandro Boneco (BBB 26) por Reprodução
Leandro Boneco, do BBB 26, com a filha Lilica e a mulher Donminique por Reprodução/Rafael Martins
Leandro Boneco, do BBB 26, com a filha Lilica e a mulher Donminique por Reprodução/Rafael Martins
Leandro Boneco (BBB 26) por Reprodução
Esposa de Leandro Boneco do BBB 26 se pronuncia após Edilson Capetinha chamá-lo de analfabeto por Reprodução
Leandro Boneco (BBB 26) por Reprodução
Leandro Boneco (BBB 26) por Reprodução
Edilson Capetinha chama Leandro Boneco de analfabeto no BBB 26 por Reprodução/TV Globo
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Leandro é do signo de Capricórnio por Manoella Mello/TV Globo

Leandro Boneco acabou ficando com a caixa decisiva e encontrou a pulseira, garantindo sua ida direta ao Paredão. Chaiany escolheu a caixa 1, Leandro a caixa 2, Juliano a caixa 3 e Samira a caixa 4.

A dinâmica do Triângulo de Risco ainda terá novos desdobramentos e pode colocar mais participantes na berlinda, influenciando diretamente a formação do Paredão da semana.

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