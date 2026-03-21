SALVADOR

Até R$ 9,6 mil: saiba quanto vai custar deixar as cinzas no Santuário do Senhor do Bonfim

Primeiro columbário da Bahia é inaugurado neste domingo (22)

Millena Marques

Publicado em 21 de março de 2026 às 10:11

Primeiro columbário da Bahia Crédito: Divulgação

O primeiro columbário da Bahia será inaugurada no Santuário do Senhor do Bonfim neste domingo (22). O lançamento será realizado no primeiro andar da Basílica Santuário Senhor Bom Jesus do Bonfim, após a missa das 11h e, na ocasião, acontecerá o acolhimento das primeiras cinzas a serem armazenadas.

Com preços entre R$ 4.400 e R$ 9.600, cada espaço terá capacidade de até quatro urnas cinerárias. Os fiéis podem adquirir os espaços através do site Attua com Cristo, sistema de gestão integral de comlumbário. A coordenação do espaço é em parceria entre a Devoção do Senhor do Bonfim e a empresa catarinense Attua Criativa – Marketing e Serviços.

Primeiro columbário da Bahia 1 de 4

Participarão do momento inaugural, o reitor da Basílica Santuário, Padre Edson Menezes, o Juiz-presidente da Irmandade do Senhor do Bonfim, Marcelo Sacramento, e convidados.

O que é um columbário?