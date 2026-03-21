CURIOSIDADE

Hidroporto da Ribeira: quando Salvador decolou pelas águas da Baía de Todos-os-Santos

Equipamento é considerado o primeiro aeroporto relevante da capital baiana

Millena Marques

Publicado em 21 de março de 2026 às 05:30

Hidroporto da Ribeira Crédito: Reprodução

Antes das pista asfaltada e do terminal moderno do Aeroporto Internacional de Salvador, a capital baiana teve na água a sua principal porta de entrada aérea. Instalado na Ribeira, na Cidade Baixa, o hidroporto marcou uma fase de transição tecnológica e colocou a capital baiana em conexão direta com o Brasil e o exterior.

De acordo com o historiador Ricardo Carvalho, o equipamento começou a ganhar forma ainda na década de 1930, em um contexto em que a aviação mundial buscava alternativas para superar a falta de infraestrutura terrestre. “Era um momento em que os aviões tinham limitações para pousar em pistas curtas e irregulares. As águas abrigadas da Baía de Todos-os-Santos ofereciam uma solução natural e eficiente”, explica.

Hidroporto da Ribeira 1 de 7

Apesar de não ter sido o primeiro aeroporto no sentido estrito, o hidroporto da Ribeira foi o primeiro a operar de maneira contínua e relevante na cidade. “Mais do que uma infraestrutura, ele simbolizou a entrada de Salvador na modernidade”, afirma o historiador.

Antes dele, Salvador tinha apenas pistas de terra em fazendas e áreas abertas. "Sem muitas referências históricas dos locais com precisão", diz Carvalho. O primeiro campo de pouso documentado de Salvador foi o antigo Aeroporto de Santo Amaro de Ipitanga que foi implantado, em 1925, no mesmo sítio onde hoje está hoje o Aeroporto Internacional de Salvador Deputado Luís Eduardo Magalhães.

Entre hidroaviões, elites e a modernidade

Os protagonistas dessa história eram os hidroaviões — aeronaves equipadas com flutuadores ou casco adaptado, capazes de pousar suavemente no mar. A Enseada dos Tainheiros, com águas mais calmas, favorecia esse tipo de operação.

Empresas como a antiga Panair do Brasil utilizavam o espaço para conectar Salvador a cidades como Rio de Janeiro e Recife. Em alguns casos, as rotas iam além do território nacional, inserindo a capital baiana em circuitos internacionais.

Durante a Segunda Guerra Mundial, essa posição ganhou ainda mais relevância. O Nordeste brasileiro ficou conhecido como “trampolim da vitória”, e Salvador passou a integrar rotas com interesses estratégicos e logísticos. “O hidroporto não era apenas civil, ele também fazia parte de uma engrenagem global”, destaca Carvalho.

Viajar de avião naquela época estava longe de ser algo comum. O custo elevado e o caráter ainda experimental da aviação tornavam o acesso restrito a uma parcela pequena da população.

“Era um ambiente frequentado majoritariamente por elites econômicas, autoridades e personalidades públicas”, explica o historiador. Entre os nomes que passaram pelo local estão o então presidente Getúlio Vargas e o ator Errol Flynn.

Para a maioria da população, no entanto, o hidroporto era mais um espetáculo do que um meio de transporte. A descida dos aviões sobre o mar atraía curiosos à beira da praia. “Enquanto poucos embarcavam, muitos assistiam. Era a modernidade acontecendo diante dos olhos, mas ainda distante da realidade da maioria”, resume.

A presença do hidroporto também impactou o cotidiano da Ribeira. O fluxo de passageiros, tripulações e agentes públicos estimulou o comércio local, fortalecendo bares, restaurantes e pequenos serviços. Além disso, o som dos motores e a movimentação das aeronaves alteraram a rotina de um bairro até então tranquilo.

O fechamento

O fim do hidroporto não aconteceu de forma abrupta, mas gradual. Com o avanço tecnológico, aviões maiores e mais rápidos passaram a exigir pistas terrestres mais longas e infraestrutura mais complexa. “Os hidroaviões, que antes eram solução, passaram a ser uma limitação operacional”, explica o historiador.

Apesar das transformações urbanas, ainda existem vestígios do antigo hidroporto na Ribeira. A estrutura original permanece, embora tenha sido adaptada ao longo do tempo para outros usos, como atividades náuticas.

Para Ricardo Carvalho, o espaço poderia ganhar nova vida como equipamento cultural. “Há um potencial enorme para se transformar em memorial ou ponto de visitação. É um capítulo importante da história da cidade que merece ser preservado”, defende.