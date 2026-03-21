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Hidroporto da Ribeira: quando Salvador decolou pelas águas da Baía de Todos-os-Santos

Equipamento é considerado o primeiro aeroporto relevante da capital baiana

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 21 de março de 2026 às 05:30

Hidroporto da Ribeira
Hidroporto da Ribeira Crédito: Reprodução

Antes das pista asfaltada e do terminal moderno do Aeroporto Internacional de Salvador, a capital baiana teve na água a sua principal porta de entrada aérea. Instalado na Ribeira, na Cidade Baixa, o hidroporto marcou uma fase de transição tecnológica e colocou a capital baiana em conexão direta com o Brasil e o exterior.

De acordo com o historiador Ricardo Carvalho, o equipamento começou a ganhar forma ainda na década de 1930, em um contexto em que a aviação mundial buscava alternativas para superar a falta de infraestrutura terrestre. “Era um momento em que os aviões tinham limitações para pousar em pistas curtas e irregulares. As águas abrigadas da Baía de Todos-os-Santos ofereciam uma solução natural e eficiente”, explica.

Hidroporto da Ribeira

Hidroporto da Ribeira por Reprodução
Hidroporto da Ribeira por Reprodução
Hidroporto da Ribeira por Reprodução
Hidroporto da Ribeira por Reprodução
Hidroporto da Ribeira por Reprodução
Hidroporto da Ribeira por Reprodução
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Hidroporto da Ribeira por Reprodução

Apesar de não ter sido o primeiro aeroporto no sentido estrito, o hidroporto da Ribeira foi o primeiro a operar de maneira contínua e relevante na cidade. “Mais do que uma infraestrutura, ele simbolizou a entrada de Salvador na modernidade”, afirma o historiador.

Antes dele, Salvador tinha apenas pistas de terra em fazendas e áreas abertas. "Sem muitas referências históricas dos locais com precisão", diz Carvalho. O primeiro campo de pouso documentado de Salvador foi o antigo Aeroporto de Santo Amaro de Ipitanga que foi implantado, em 1925, no mesmo sítio onde hoje está hoje o Aeroporto Internacional de Salvador Deputado Luís Eduardo Magalhães.

Entre hidroaviões, elites e a modernidade

Os protagonistas dessa história eram os hidroaviões — aeronaves equipadas com flutuadores ou casco adaptado, capazes de pousar suavemente no mar. A Enseada dos Tainheiros, com águas mais calmas, favorecia esse tipo de operação.

Empresas como a antiga Panair do Brasil utilizavam o espaço para conectar Salvador a cidades como Rio de Janeiro e Recife. Em alguns casos, as rotas iam além do território nacional, inserindo a capital baiana em circuitos internacionais.

Durante a Segunda Guerra Mundial, essa posição ganhou ainda mais relevância. O Nordeste brasileiro ficou conhecido como “trampolim da vitória”, e Salvador passou a integrar rotas com interesses estratégicos e logísticos. “O hidroporto não era apenas civil, ele também fazia parte de uma engrenagem global”, destaca Carvalho.

Viajar de avião naquela época estava longe de ser algo comum. O custo elevado e o caráter ainda experimental da aviação tornavam o acesso restrito a uma parcela pequena da população.

“Era um ambiente frequentado majoritariamente por elites econômicas, autoridades e personalidades públicas”, explica o historiador. Entre os nomes que passaram pelo local estão o então presidente Getúlio Vargas e o ator Errol Flynn.

Para a maioria da população, no entanto, o hidroporto era mais um espetáculo do que um meio de transporte. A descida dos aviões sobre o mar atraía curiosos à beira da praia. “Enquanto poucos embarcavam, muitos assistiam. Era a modernidade acontecendo diante dos olhos, mas ainda distante da realidade da maioria”, resume.

A presença do hidroporto também impactou o cotidiano da Ribeira. O fluxo de passageiros, tripulações e agentes públicos estimulou o comércio local, fortalecendo bares, restaurantes e pequenos serviços. Além disso, o som dos motores e a movimentação das aeronaves alteraram a rotina de um bairro até então tranquilo.

O fechamento

O fim do hidroporto não aconteceu de forma abrupta, mas gradual. Com o avanço tecnológico, aviões maiores e mais rápidos passaram a exigir pistas terrestres mais longas e infraestrutura mais complexa. “Os hidroaviões, que antes eram solução, passaram a ser uma limitação operacional”, explica o historiador.

Apesar das transformações urbanas, ainda existem vestígios do antigo hidroporto na Ribeira. A estrutura original permanece, embora tenha sido adaptada ao longo do tempo para outros usos, como atividades náuticas.

Para Ricardo Carvalho, o espaço poderia ganhar nova vida como equipamento cultural. “Há um potencial enorme para se transformar em memorial ou ponto de visitação. É um capítulo importante da história da cidade que merece ser preservado”, defende.

O Aeroporto Internacional de Salvador - Deputado Luís Eduardo Magalhães, principal campo de pouso da cidade atualmente, tem suas origens em 1925, passando por reconstrução importante em 1941. O terminal de passageiros atual foi inaugurado em 1998, ano em que recebeu o nome atual em homenagem ao político baiano, filho do ex-governador da Bahia Antônio Carlos Magalhães (ACM).

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Aeroporto Ribeira Hidroporto da Ribeira

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