VEJA RESULTADO

Mega-Sena de R$ 56 milhões tem quatro sortudos na Bahia

Apostadores faturaram prêmios entre R$ 43 mil e R$ 87 mil

Elaine Sanoli

Publicado em 15 de maio de 2026 às 05:30

mega-sena Crédito: Agência Brasil

Quatro apostas da Bahia tiraram a sorte grande e faturaram prêmio no concurso nº 3008 da Mega-Sena, da Caixa Econômica Federal. Os apostadores acertaram cinco dos seis números sorteados e ganharam mais de R$ 200 mil na noite desta quinta-feira (14).



Um dos bilhetes foi registrado na Loterias Bendengo, na cidade de Feira de Santana, no centro-norte do estado. Trata-se de uma aposta simples, com seis números marcados, que faturou R$ 43.872,17.

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A segunda aposta vencedora da Bahia é do município de Lagoa Real, no centro-sul do estado. O jogo foi registrado na lotérica Real Loterias I e também teve o custo mínimo e prêmio de R$ 43.872,17.

O terceiro ganhador é da cidade de Salvador. Registrada na Loterias Hora Extra, a aposta também tinha seis números marcados e acertou cinco deles, ganhando R$ 43.872,17. Ela custou o valor mínimo de R$ 6.

A quarta aposta é de Simões Filho, na Região Metropolitana de Salvador (RMS) e levou para casa R$ 87.744,30, pois é um bolão com sete números marcados e 14 cotas.

No total, os baianos levaram R$ 219.360,85. Os números sorteados foram: 11-12-14-20-42-44.

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Como jogar?

A Mega-Sena paga milhões para o acertador dos 6 números sorteados. Ainda é possível ganhar prêmios ao acertar 4 ou 5 números dentre os 60 disponíveis no volante de apostas.

Para realizar o sonho de ser milionário, você deve marcar de 6 a 20 números do volante, podendo deixar que o sistema escolha os números para você (Surpresinha) e/ou concorrer com a mesma aposta por 2, 3, 4, 6, 8, 9 e 12 concursos consecutivos (Teimosinha).