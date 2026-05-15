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Disputa sindical, contrato milionário e ameaças: a execução do rodoviário que desafiou um plano de saúde em Salvador

As mortes de Paulo Colombiano e sua esposa, Catarina Galindo, revelaram problemas em sindicato e seguem sem desfecho judicial

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 15 de maio de 2026 às 05:17

Paulo Colombiano e Catarina Galindo
Paulo Colombiano e Catarina Galindo Crédito: Reprodução

A execução do sindicalista Paulo Roberto Colombiano dos Santos e da companheira Catarina da Ascensão Galindo no trânsito de Salvador colocou o Sindicato dos Rodoviários, do qual a vítima era tesoureiro, no centro da cena criminal da capital. O casal foi assassinado em 2010, em Brotas, quando retornava para casa de carro.

O duplo homicídio, cometido por homens em uma motocicleta, desencadeou uma investigação que atravessou anos, revelou suspeitas de irregularidades milionárias envolvendo contratos de plano de saúde e terminou com empresários e seguranças denunciados pelo Ministério Público.

Os denunciados, no entanto, nunca enfrentaram um julgamento. Mais de uma década depois, o caso segue associado a uma mistura explosiva de disputa sindical, dinheiro, denúncias de corrupção e acusações de crime encomendado.

Paulo Colombiano e Catarina Galindo foram mortos em emboscada

Paulo Colombiano e Catarina Galindo por Reprodução
Paulo Colombiano e Catarina Galindo por Reprodução
Paulo Colombiano e Catarina Galindo por Reprodução
Paulo Colombiano e Catarina Galindo por Reprodução
Paulo Colombiano e Catarina Galindo por Reprodução
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Paulo Colombiano e Catarina Galindo por Reprodução

A emboscada na porta de casa

Na noite do crime, Colombiano e Catarina seguiam para o Conjunto Catavento, onde moravam, na rua Teixeira Barros, em Brotas. O carro do casal desacelerou em um trecho próximo a um quebra-molas quando os criminosos se aproximaram em uma moto e abriram fogo.

O sindicalista foi atingido por diversos disparos de pistola calibre ponto 40. Catarina, secretária do Partido Comunista do Brasil (PCdoB) em Salvador, foi baleada na cabeça. O casal morreu dentro do veículo, sem chance de reação.

Ainda nas primeiras horas após a execução, integrantes do Sindicato dos Rodoviários afirmavam que Colombiano vinha sofrendo ameaças. O ex-diretor sindical José Carlos Rodrigues declarou que os avisos começaram após disputas eleitorais dentro da entidade. “Colombiano vinha sendo ameaçado por pessoas ligadas à Chapa 4”, afirmou na época.

A brutalidade da execução e a dinâmica do atentado fizeram a polícia trabalhar desde o início com a hipótese de crime de mando. O então delegado-chefe da Polícia Civil, Joselito Bispo, afirmou que “não havia dúvidas” de que o assassinato havia sido encomendado.

Paulo Colombiano era líder sindical e tesoureiro dos rodoviários

Paulo Colombiano era líder sindical e tesoureiro dos rodoviários por Sindicato dos Rodoviários
Paulo Colombiano era líder sindical e tesoureiro dos rodoviários por Sindicato dos Rodoviários
Paulo Colombiano era líder sindical e tesoureiro dos rodoviários por Sindicato dos Rodoviários
Paulo Colombiano era líder sindical e tesoureiro dos rodoviários por Sindicato dos Rodoviários
Paulo Colombiano era líder sindical e tesoureiro dos rodoviários por Sindicato dos Rodoviários
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Paulo Colombiano era líder sindical e tesoureiro dos rodoviários por Sindicato dos Rodoviários

A disputa pelo controle de milhões

A investigação rapidamente passou a mirar a estrutura financeira do Sindicato dos Rodoviários. Como diretor-tesoureiro, Colombiano tinha acesso às contas da entidade, que movimentava cerca de R$ 2,5 milhões por mês.

Segundo relatos de amigos, familiares e dirigentes sindicais, ele havia começado a questionar pagamentos feitos à empresa de plano de saúde Mastermed, responsável pela assistência médica dos rodoviários.

Documentos apreendidos pela polícia incluíam notas fiscais superiores a R$ 2 milhões, contratos e arquivos contábeis. Peritos analisaram computadores do sindicato e o notebook pessoal do sindicalista para verificar suspeitas de irregularidades.

As investigações apontaram que Colombiano desconfiava do percentual cobrado pela empresa administradora do plano de saúde. De acordo com a denúncia do Ministério Público, o sindicato pagava uma taxa administrativa considerada muito acima da média de mercado.

A suspeita ganhou força após depoimentos de pessoas próximas ao sindicalista. O cunhado de Catarina, Geraldo Galindo, contou que, dias antes do crime, Colombiano comentou que pretendia promover mudanças no contrato, embora soubesse dos riscos. “Ele dizia que era uma questão perigosa e que sofreria muita pressão”, afirmou.

Cinco homens foram denunciados pelo crime

Claudomiro Cesar Ferreira Santana foi denunciado como mandante por Reprodução
Cassio Antonio Cerqueira Santana foi denunciado como mandante do crime por Reprodução
Edilson Duarte de Araujo foi denunciado como executor por Reprodução
Wagner Luis Lopes de Souza foi denunciado como executor por Reprodução
Adailton Araujo de Jesus foi denunciado como executor por Reprodução
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Claudomiro Cesar Ferreira Santana foi denunciado como mandante por Reprodução

“Queriam calar Colombiano”, apontou denúncia

Em maio de 2012, quase dois anos após o crime, a Secretaria da Segurança Pública anunciou a prisão de cinco suspeitos. Entre eles estavam o empresário Claudomiro César Ferreira Santana, oficial da reserva da Polícia Militar e proprietário da Mastermed, e o irmão dele, Cássio Antônio Ferreira Santana.

Também foram presos Edilson Duarte de Araújo, Wagner Luís Lopes de Souza e Adailton Araújo de Jesus, apontado pela polícia como o autor dos disparos. Segundo a investigação, o grupo monitorou a rotina do sindicalista antes da execução.

A denúncia do Ministério Público descreve que dois dos acusados seguiram o carro do casal durante o trajeto e repassaram a localização em tempo real para o executor, que aguardava em uma motocicleta.

O documento afirma que Colombiano passou a representar ameaça financeira para os empresários após tentar rever o contrato da Mastermed com o sindicato. A promotoria sustentou que os acusados decidiram “calar” o sindicalista para impedir perdas milionárias.

De acordo com o Ministério Público, entre 2005 e 2010, o contrato teria rendido cerca de R$ 34 milhões em taxas administrativas à empresa.

Local da morte de Paulo e Catarina

Local da morte de Paulo e Catarina por Arquivo CORREIO
Local da morte de Paulo e Catarina por Arquivo CORREIO
Local da morte de Paulo e Catarina por Arquivo CORREIO
Local da morte de Paulo e Catarina por Arquivo CORREIO
Local da morte de Paulo e Catarina por Arquivo CORREIO
Local da morte de Paulo e Catarina por Arquivo CORREIO
Local da morte de Paulo e Catarina por Arquivo CORREIO
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Local da morte de Paulo e Catarina por Arquivo CORREIO

Prisões, liberdade e guerra judicial

As prisões dos acusados provocaram forte repercussão política e sindical na Bahia. O então secretário de Segurança Pública, Maurício Barbosa, declarou que o “motivo principal” do crime estava relacionado ao contrato da Mastermed, embora outras irregularidades investigadas dentro do sindicato também fossem analisadas.

A defesa dos empresários contestou a investigação e afirmou que não existiam provas concretas contra os acusados. O advogado Gamil Föppel classificou a tese policial como “absurda” e “inverossímil”. Pouco tempo depois das prisões temporárias, Claudomiro conseguiu liberdade por decisão judicial.

O processo, no entanto, continuou tramitando. Em outubro de 2012, o Ministério Público denunciou formalmente os cinco acusados por homicídio triplamente qualificado. Dois anos depois, quatro deles foram pronunciados para júri popular, com a exceção de Cássio, por “falta de provas”,

O caso ainda enfrentaria uma longa batalha judicial. Em 2017, o Tribunal de Justiça da Bahia anulou a decisão que mandava os réus a júri popular, alegando “excesso de linguagem” na sentença original. O processo voltou à primeira instância, ampliando ainda mais a sensação de impunidade denunciada pela família das vítimas.

Desde então, o caso segue no Tribunal de Justiça com diversos recurso e os acusados nunca foram à julgamento.

Crime gerou prostestos de sindicalistas

Mortes geraram prostestos de sindicalistas por Sindicato dos Rodoviários
Mortes geraram prostestos de sindicalistas por Sindicato dos Rodoviários
Mortes geraram prostestos de sindicalistas por Sindicato dos Rodoviários
Mortes geraram prostestos de sindicalistas por Sindicato dos Rodoviários
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Mortes geraram prostestos de sindicalistas por Sindicato dos Rodoviários
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Mortes geraram prostestos de sindicalistas por Sindicato dos Rodoviários

Pressão pública e cobrança por respostas

Durante anos, familiares, militantes do PCdoB e entidades sindicais realizaram atos públicos cobrando solução para o crime. Outdoors foram espalhados por Salvador questionando a impunidade no caso. Muros da cidade receberam inscrições perguntando: “Quem matou Paulo Colombiano e Catarina Galindo?”.

No enterro do casal, realizado no cemitério Jardim da Saudade, o filho de Catarina fez um apelo emocionado: “Não se calem. Minha mãe e Paulo gastaram a vida nessa luta. Que não tenha sido em vão”.

A execução de Paulo Colombiano e Catarina Galindo passou a ocupar um espaço permanente na memória da violência política e sindical da Bahia. O caso reuniu elementos que ampliaram o impacto social do crime: ameaças anteriores, disputa de poder dentro do sindicato, movimentação milionária de recursos e uma execução cometida em plena via pública.

Mais do que um homicídio, o episódio se transformou em símbolo das tensões envolvendo dinheiro, influência e poder nos bastidores sindicais.

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Paulo Colombiano Catarina Galindo Claudomiro Cesar Ferreira Santana Cassio Antonio Cerqueira Santana Wagner Luis Lopes de Souza Adailton Araujo de Jesus Edilson Duarte de Araujo

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