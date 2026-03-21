PRÊMIO MILIONÁRIO

Baianos apostam R$ 3,50 e ganham mais de R$ 2 milhões na Lotofácil

Dois bilhetes registrados na Bahia faturaram uma fatia do prêmio principal desta sexta-feira (20)

Elaine Sanoli

Publicado em 21 de março de 2026 às 07:00

Lotofácil Crédito: Adobe Stock

Dois apostadores baianos se consagraram vencedores de parte do prêmio milionário da Lotofácil nº 3641, realizado na noite desta sexta-feira (20). Cada um deles levou para casa cerca de R$ 2,1 milhões no sorteio. O prêmio total do concurso foi de aproximadamente R$ 12 milhões e também será dividido com outros três bilhetes vencedores, registrados nas cidades de Serra (ES), Parauapebas (PA) e Itaquaquecetuba (SP).

Com 15 números marcados, cada um dos bilhetes custou o valor mínimo de R$ 3,50 — ambas são apostas simples. Cada uma das apostas que acertaram as 15 dezenas levou para casa o montante de R$ 2.185.786,92. Desse modo, juntos, os baianos faturaram cerca de R$ 4.371.573,84.

Um dos bilhetes baianos foi registrado na Lotérica Jardim Ouro Branco, na cidade de Barreiras, no oeste do estado. O segundo foi feito em Morro do Chapéu, na Chapada Diamantina, na lotérica Mega Sorte.

Os números sorteados foram: 01-02-03-05-06-09-10-13-14-16-19-20-21-22-25. O próximo sorteio pode pagar R$ 2 milhões neste sábado (21).

Dicas gerais para apostar nas loterias da Caixa 1 de 5

Como jogar?

Para apostar no Lotofácil, o jogador deve marcar entre 15 e 20 números, dos 25 disponíveis na cartela. Levam o prêmio os bilhetes que acertarem 11, 12, 13, 14 ou 15 números. "Pode ainda deixar que o sistema escolha os números para você por meio da Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos através da Teimosinha", explica a Caixa Econômica Federal.

A aposta mínima, de 15 números, custa R$ 3,50.

Veja quais são os jogos da loteria de cada dia da semana 1 de 7

Como sacar os prêmios da loteria?

É possível receber o prêmio em qualquer casa lotérica credenciada ou nas agências da Caixa. De acordo com informações do banco, caso o prêmio bruto seja superior a R$ 2.259,20, o pagamento pode ser realizado somente nas agências da Caixa, mediante apresentação de comprovante de identidade original com CPF e recibo de aposta original e premiado.

Valores iguais ou acima de R$ 10 mil são pagos no prazo mínimo de dois dia úteis a partir de apresentação na agência da Caixa.

Para apostas feitas no Portal Loterias Caixa ou no aplicativo Loterias Caixa, os prêmios de valor líquido de até R$ 1.581,44 (bruto de R$ 2.259,20) poderão ser recebidos em qualquer casa lotérica ou agência do banco ou, ainda, por transferência ao Mercado Pago