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Baianos apostam R$ 3,50 e ganham mais de R$ 2 milhões na Lotofácil

Dois bilhetes registrados na Bahia faturaram uma fatia do prêmio principal desta sexta-feira (20)

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 21 de março de 2026 às 07:00

Lotofácil
Lotofácil Crédito: Adobe Stock

Dois apostadores baianos se consagraram vencedores de parte do prêmio milionário da Lotofácil nº 3641, realizado na noite desta sexta-feira (20). Cada um deles levou para casa cerca de R$ 2,1 milhões no sorteio. O prêmio total do concurso foi de aproximadamente R$ 12 milhões e também será dividido com outros três bilhetes vencedores, registrados nas cidades de Serra (ES), Parauapebas (PA) e Itaquaquecetuba (SP).

Com 15 números marcados, cada um dos bilhetes custou o valor mínimo de R$ 3,50 — ambas são apostas simples. Cada uma das apostas que acertaram as 15 dezenas levou para casa o montante de R$ 2.185.786,92. Desse modo, juntos, os baianos faturaram cerca de R$ 4.371.573,84.

Um dos bilhetes baianos foi registrado na Lotérica Jardim Ouro Branco, na cidade de Barreiras, no oeste do estado. O segundo foi feito em Morro do Chapéu, na Chapada Diamantina, na lotérica Mega Sorte.

Os números sorteados foram: 01-02-03-05-06-09-10-13-14-16-19-20-21-22-25. O próximo sorteio pode pagar R$ 2 milhões neste sábado (21).

Dicas gerais para apostar nas loterias da Caixa

1. Entenda o jogo antes de apostar (cada modalidade tem regras e probabilidades diferentes.) por Marcello Casal Jr/Agência Brasi
2. Aposte com mais dezenas (se puder) por Arquivo Agência Brasil
3. Participe de bolões por Shutterstock
4. Evite combinações óbvias por Shutterstock
5. Seja consistente, mas defina um limite (apostar com frequência aumenta as chances ao longo do tempo, mas é fundamental ter disciplina financeira) por Marcello Casal Jr./Agência Brasil
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1. Entenda o jogo antes de apostar (cada modalidade tem regras e probabilidades diferentes.) por Marcello Casal Jr/Agência Brasi

Como jogar?

Para apostar no Lotofácil, o jogador deve marcar entre 15 e 20 números, dos 25 disponíveis na cartela. Levam o prêmio os bilhetes que acertarem 11, 12, 13, 14 ou 15 números. "Pode ainda deixar que o sistema escolha os números para você por meio da Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos através da Teimosinha", explica a Caixa Econômica Federal.

A aposta mínima, de 15 números, custa R$ 3,50.

Veja quais são os jogos da loteria de cada dia da semana

Jogos das Loterias Caixa por Reprodução/ Redes sociais
Jogos das Loterias Caixa por Reprodução/ Redes sociais
Jogos das Loterias Caixa por Reprodução/ Redes sociais
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Jogos das Loterias Caixa por Reprodução/ Redes sociais
Jogos das Loterias Caixa por Reprodução/ Redes sociais
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Jogos das Loterias Caixa por Reprodução/ Redes sociais

Como sacar os prêmios da loteria?

É possível receber o prêmio em qualquer casa lotérica credenciada ou nas agências da Caixa. De acordo com informações do banco, caso o prêmio bruto seja superior a R$ 2.259,20, o pagamento pode ser realizado somente nas agências da Caixa, mediante apresentação de comprovante de identidade original com CPF e recibo de aposta original e premiado.

Valores iguais ou acima de R$ 10 mil são pagos no prazo mínimo de dois dia úteis a partir de apresentação na agência da Caixa.

Para apostas feitas no Portal Loterias Caixa ou no aplicativo Loterias Caixa, os prêmios de valor líquido de até R$ 1.581,44 (bruto de R$ 2.259,20) poderão ser recebidos em qualquer casa lotérica ou agência do banco ou, ainda, por transferência ao Mercado Pago

O prazo para retirada do prêmio é de 90 dias após a data do sorteio. Após o prazo, os valores são repassados ao tesouro nacional para aplicação no Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior (FIES).

Tags:

Bahia Lotofacil Loteria Prêmio Loterias Sorteio

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