VEJA FOTOS

Lanchonete de posto é interditada na Bahia após flagrante de sujeira e risco à saúde

Estabelecimento só poderá funcionar novamente após correção das irregularidades

Elaine Sanoli

Publicado em 21 de março de 2026 às 06:30

Vigilância Sanitária interdita lanchonete em Feira de Santana Crédito: Divulgação

Uma lanchonete localizada na área de um posto de combustível, no bairro Novo Horizonte, em Feira de Santana, interior da Bahia, foi interditada na tarde desta sexta-feira (20) após a constatação de irregularidades sanitárias. A ação foi realizada por técnicos da Vigilância Sanitária, que identificaram riscos à saúde da população.



A fiscalização foi motivada por uma denúncia registrada por meio do canal 156. Uma equipe foi enviada ao local para verificar as condições de funcionamento do estabelecimento.

Durante a inspeção, os agentes encontraram diversas irregularidades relacionadas à higiene e à conservação, como paredes com infiltrações, armários danificados, acúmulo de sujeira, além de utensílios e alimentos expostos.

Vigilância Sanitária interdita lanchonete em Feira de Santana 1 de 12

De acordo com a chefe da Vigilância Sanitária, Thaís Marques, o estabelecimento não possui alvará sanitário e também não apresentou a documentação necessária para o funcionamento regular. “Diante da gravidade e do risco à saúde da população, foi determinada a interdição do estabelecimento”, afirmou.