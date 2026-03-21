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Lanchonete de posto é interditada na Bahia após flagrante de sujeira e risco à saúde

Estabelecimento só poderá funcionar novamente após correção das irregularidades

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 21 de março de 2026 às 06:30

Vigilância Sanitária interdita lanchonete em Feira de Santana
Vigilância Sanitária interdita lanchonete em Feira de Santana Crédito: Divulgação

Uma lanchonete localizada na área de um posto de combustível, no bairro Novo Horizonte, em Feira de Santana, interior da Bahia, foi interditada na tarde desta sexta-feira (20) após a constatação de irregularidades sanitárias. A ação foi realizada por técnicos da Vigilância Sanitária, que identificaram riscos à saúde da população.

A fiscalização foi motivada por uma denúncia registrada por meio do canal 156. Uma equipe foi enviada ao local para verificar as condições de funcionamento do estabelecimento.

Durante a inspeção, os agentes encontraram diversas irregularidades relacionadas à higiene e à conservação, como paredes com infiltrações, armários danificados, acúmulo de sujeira, além de utensílios e alimentos expostos.

Vigilância Sanitária interdita lanchonete em Feira de Santana

Vigilância Sanitária interdita lanchonete em Feira de Santana por Divulgação
Vigilância Sanitária interdita lanchonete em Feira de Santana por Divulgação
Vigilância Sanitária interdita lanchonete em Feira de Santana por Divulgação
Vigilância Sanitária interdita lanchonete em Feira de Santana por Divulgação
Vigilância Sanitária interdita lanchonete em Feira de Santana por Divulgação
Vigilância Sanitária interdita lanchonete em Feira de Santana por Divulgação
Vigilância Sanitária interdita lanchonete em Feira de Santana por Divulgação
Vigilância Sanitária interdita lanchonete em Feira de Santana por Divulgação
Vigilância Sanitária interdita lanchonete em Feira de Santana por Divulgação
Vigilância Sanitária interdita lanchonete em Feira de Santana por Divulgação
Vigilância Sanitária interdita lanchonete em Feira de Santana por Divulgação
Vigilância Sanitária interdita lanchonete em Feira de Santana por Divulgação
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Vigilância Sanitária interdita lanchonete em Feira de Santana por Divulgação

De acordo com a chefe da Vigilância Sanitária, Thaís Marques, o estabelecimento não possui alvará sanitário e também não apresentou a documentação necessária para o funcionamento regular. “Diante da gravidade e do risco à saúde da população, foi determinada a interdição do estabelecimento”, afirmou.

Ainda segundo o órgão, a lanchonete só poderá retomar as atividades após realizar todas as adequações exigidas e regularizar a documentação obrigatória.

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