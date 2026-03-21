Lanchonete de posto é interditada na Bahia após flagrante de sujeira e risco à saúde

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Elaine Sanoli
Publicado em 21 de março de 2026 às 06:30
Uma lanchonete localizada na área de um posto de combustível, no bairro Novo Horizonte, em Feira de Santana, interior da Bahia, foi interditada na tarde desta sexta-feira (20) após a constatação de irregularidades sanitárias. A ação foi realizada por técnicos da Vigilância Sanitária, que identificaram riscos à saúde da população.
A fiscalização foi motivada por uma denúncia registrada por meio do canal 156. Uma equipe foi enviada ao local para verificar as condições de funcionamento do estabelecimento.
Durante a inspeção, os agentes encontraram diversas irregularidades relacionadas à higiene e à conservação, como paredes com infiltrações, armários danificados, acúmulo de sujeira, além de utensílios e alimentos expostos.
Vigilância Sanitária interdita lanchonete em Feira de Santana
De acordo com a chefe da Vigilância Sanitária, Thaís Marques, o estabelecimento não possui alvará sanitário e também não apresentou a documentação necessária para o funcionamento regular. “Diante da gravidade e do risco à saúde da população, foi determinada a interdição do estabelecimento”, afirmou.
Ainda segundo o órgão, a lanchonete só poderá retomar as atividades após realizar todas as adequações exigidas e regularizar a documentação obrigatória.