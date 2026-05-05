CRIME

Homem é preso por esfaquear companheira ao descobrir traição no interior da Bahia

Caso aconteceu em Conceição do Coité

Millena Marques

Publicado em 5 de maio de 2026 às 15:37

Polícia Civil Crédito: Divulgação

Um homem de 22 anos, que não teve a identidade revelada, foi preso por esfaquear a companheira no município de Conceição do Coité, no interior da Bahia. O caso acontece na noite de segunda-feira (4).

De acordo com a Polícia Civil, a mulher foi socorrida para uma unidade médica após ser atingida com um golpe de faca. Não há detalhes sobre o quadro de saúde da vítima.

Segundo informações da Polícia Militar, ele confessou que cometeu o crime após flagrar uma traição. O suspeito a atacou depois de uma discussão.