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Homem é preso por esfaquear companheira ao descobrir traição no interior da Bahia

Caso aconteceu em Conceição do Coité

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 5 de maio de 2026 às 15:37

Polícia Civil
Polícia Civil Crédito: Divulgação

Um homem de 22 anos, que não teve a identidade revelada, foi preso por esfaquear a companheira no município de Conceição do Coité, no interior da Bahia. O caso acontece na noite de segunda-feira (4).

De acordo com a Polícia Civil, a mulher foi socorrida para uma unidade médica após ser atingida com um golpe de faca. Não há detalhes sobre o quadro de saúde da vítima.

Segundo informações da Polícia Militar, ele confessou que cometeu o crime após flagrar uma traição. O suspeito a atacou depois de uma discussão.

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O homem foi localizado por policiais militares e conduzido à 1ª Delegacia Territorial (DT/Serrinha), onde permanece custodiado à disposição da Justiça.

Tags:

Crime Polícia Violência

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