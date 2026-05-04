Ossada humana é encontrada em ponto turístico de Salvador

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Millena Marques
Publicado em 4 de maio de 2026 às 12:26
Uma ossada humana foi encontrada em um terreno na Rua Airosa Galvão, na Barra, em Salvador, na tarde de domingo (4). O cadáver estava localizado próximo ao Cristo.
De acordo com a Polícia Militar, agentes da 11ª Companhia Independente foram acionados para averiguar uma denúncia de que um cadáver teria sido localizado em um terreno na Barra.
Porto da Barra
O Departamento de Homicídios e Proteção À Pessoa (DHPP) também foi acionado. Até o momento, a ossada não tem identificação formal.
As análises das necropsias feitas pelo Departamento de Polícia Técnica (DPT) contribuirão para esclarecer o ocorrido e determinar a causa da morte.