POLÍCIA

Ossada humana é encontrada em ponto turístico de Salvador

Cadáver ainda não foi identificado

Millena Marques

Publicado em 4 de maio de 2026 às 12:26

Polícia Civil Crédito: Divulgação

Uma ossada humana foi encontrada em um terreno na Rua Airosa Galvão, na Barra, em Salvador, na tarde de domingo (4). O cadáver estava localizado próximo ao Cristo.

De acordo com a Polícia Militar, agentes da 11ª Companhia Independente foram acionados para averiguar uma denúncia de que um cadáver teria sido localizado em um terreno na Barra.

Porto da Barra 1 de 15

O Departamento de Homicídios e Proteção À Pessoa (DHPP) também foi acionado. Até o momento, a ossada não tem identificação formal.