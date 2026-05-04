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Ossada humana é encontrada em ponto turístico de Salvador

Cadáver ainda não foi identificado

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 4 de maio de 2026 às 12:26

Polícia Civil
Polícia Civil Crédito: Divulgação

Uma ossada humana foi encontrada em um terreno na Rua Airosa Galvão, na Barra, em Salvador, na tarde de domingo (4). O cadáver estava localizado próximo ao Cristo.

De acordo com a Polícia Militar, agentes da 11ª Companhia Independente foram acionados para averiguar uma denúncia de que um cadáver teria sido localizado em um terreno na Barra.

Porto da Barra

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Porto da Barra na manhã desta quarta-feira (29) por Arisson Marinho/CORREIO

O Departamento de Homicídios e Proteção À Pessoa (DHPP) também foi acionado. Até o momento, a ossada não tem identificação formal.

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As análises das necropsias feitas pelo Departamento de Polícia Técnica (DPT) contribuirão para esclarecer o ocorrido e determinar a causa da morte.

Tags:

Porto da Barra Cristo

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