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Cruzeiro de luxo com possível surto de hantavírus é impedido de atracar

Autoridades de Cabo Verde afirmam que não vai autorizar o atracamento 'para proteger a saúde pública' após a morte de três passageiros

  • Foto do(a) author(a) Mariana Rios

  • Mariana Rios

Publicado em 4 de maio de 2026 às 13:24

Embarcação MV Hondius tem capacidade para cerca de 170 passageiros
Embarcação MV Hondius tem capacidade para cerca de 170 passageiros Crédito: Divulgação/Oceanwide Expeditions

Autoridades de Cabo Verde decidiram não autorizar a atracação do cruzeiro MV Hondius após a morte de três passageiros e a suspeita de um surto de hantavírus a bordo. A medida foi anunciada nesta segunda-feira (4) como forma de proteger a saúde pública, enquanto o navio permanece ancorado próximo à costa do país.

O alerta internacional começou após a Organização Mundial da Saúde (OMS) classificar o caso como um “evento de saúde pública” em investigação. Até agora, um caso da infecção foi confirmado em laboratório e outros cinco são considerados suspeitos. Entre os seis afetados, três morreram e um segue internado em estado crítico na África do Sul.

O navio é operado pela Oceanwide Expeditions e transportava 149 passageiros de 23 nacionalidades em uma rota de expedição pelo Atlântico, com duração de mais de um mês. Esse tipo de viagem, conhecido como “odisseia atlântica”, inclui paradas em ilhas remotas.

Veja como é o cruzeiro de luxo que registrou mortes por vírus raro em alto-mar

O Hondius é o primeiro navio registrado na Classe Polar 6 do mundo, atendendo aos mais recentes e rigorosos padrões do Lloyd's Register para navios de cruzeiro reforçados para gelo por Divulgação/Oceanwide Expeditions
O Hondius se apresenta como um navio de turismo mais flexível, avançado e inovador nas regiões polares por Divulgação/Oceanwide Expeditions
Embarcação foi totalmente otimizada para viagens exploratórias que proporcionam o máximo contato direto com o Ártico e a Antártica por Divulgação/Oceanwide Expeditions
Cruzeiro de luxo registra mortes por vírus raro em alto-mar por Divulgação/Oceanwide Expeditions
Cabines amplas e com enormes janelas tornam a viagem ainda mais espetacular  por Divulgação/Oceanwide Expeditions
As expedições atraem viajantes independentes de todo o mundo, caracterizados por um forte interesse em explorar regiões remotas por Divulgação/Oceanwide Expeditions
O Hondius oferece acomodações de alta qualidade para 170 passageiros em seis suítes grandiosas com varanda (27 metros quadrados), por Divulgação/Oceanwide Expeditions
A embarcação utiliza frota de botes infláveis de casco rígido, que garantem desembarques rápidos e seguros para os passageiros por Divulgação/Oceanwide Expeditions
São 70 tripulantes e funcionários (incluindo equipe de expedição e de hotel) à disposição dos passageiros por Divulgação/Oceanwide Expeditions
Os passageiros em uma viagem típica têm entre 30 e 80 anos, com a maioria geralmente entre 45 e 65 anos por Divulgação/Oceanwide Expeditions
Um dos decks conta com um amplo salão de observação e uma sala de palestras separada por Divulgação/Oceanwide Expeditions
O Hondius utiliza iluminação LED, aquecimento a vapor, tintas e lubrificantes biodegradáveis e sistemas de gerenciamento de energia de última geração que mantêm o consumo de combustível e os níveis de CO2 no mínimo por Divulgação/Oceanwide Expeditions
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O Hondius é o primeiro navio registrado na Classe Polar 6 do mundo, atendendo aos mais recentes e rigorosos padrões do Lloyd's Register para navios de cruzeiro reforçados para gelo por Divulgação/Oceanwide Expeditions

As mortes ainda estão sendo investigadas. Um passageiro holandês morreu em 11 de abril durante a viagem; dias depois, sua esposa também faleceu após passar mal fora do navio. Em 27 de abril, um turista britânico de 69 anos foi evacuado de helicóptero e permanece em UTI em Joanesburgo, onde foi identificada uma variante do hantavírus. Um terceiro óbito, de um passageiro alemão, ocorreu no início de maio.

Além disso, dois tripulantes apresentaram sintomas respiratórios e precisaram de atendimento médico, embora ainda não haja confirmação de infecção pelo vírus nesses casos.

Diante do cenário, Cabo Verde mantém contato com autoridades internacionais e avalia possíveis evacuações médicas, enquanto reforça que não permitirá o desembarque do navio neste momento. A operadora estuda seguir viagem até as Ilhas Canárias, onde passageiros poderiam receber atendimento e passar por novos exames.

A bordo, medidas de contenção já foram adotadas, incluindo isolamento de casos suspeitos, reforço na higiene e monitoramento constante dos passageiros.

Transmitido principalmente por roedores, o hantavírus pode causar doenças respiratórias graves e, embora raro, pode ser fatal. Apesar da gravidade do episódio, a OMS afirma que o risco para a população em geral é considerado baixo.

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Saúde

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