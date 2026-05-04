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Varizes? Mutirão gratuito em Salvador faz triagem e encaminha para tratamento pelo SUS

Ação oferece avaliação médica para acesso a procedimento minimamente invasivo; atendimento será por ordem de chegada

  • Foto do(a) author(a) Mariana Rios

  • Mariana Rios

Publicado em 4 de maio de 2026 às 14:09

Varizes e trombose
Varizes e trombose Crédito: Reprodução

Quem convive com dor, inchaço e desconforto nas pernas pode ter uma chance de virar esse jogo sem gastar nada. Salvador recebe, no próximo dia 16 de maio, um mutirão gratuito voltado para pessoas com varizes crônicas que precisam de tratamento pelo SUS.

A iniciativa, promovida pelo Instituto Patrícia Lordêlo, vai realizar triagem para identificar pacientes com indicação clínica — ou seja, casos que vão além da estética — e encaminhá-los para tratamento adequado. O foco é a escleroterapia com espuma, técnica minimamente invasiva usada até em veias de maior calibre.

Serão distribuídas 130 vagas, com atendimento a partir das 7h, por ordem de chegada, no Lordêlo Centro Médico, no Max Center, Itaigara.

Durante a ação, uma equipe com médicos angiologistas e profissionais de enfermagem fará a avaliação inicial dos pacientes. Quem tiver indicação será direcionado para exames complementares, como ultrassonografia com doppler, antes de iniciar o tratamento.

Especialistas alertam que, apesar de comuns, as varizes não devem ser ignoradas. Quando não tratadas, podem evoluir e comprometer a qualidade de vida, afetando mobilidade e causando dores frequentes.

Para participar, é necessário apresentar documento com foto e cartão do SUS de Salvador.

SERVIÇO

Serviço

O quê: Mutirão de triagem para tratamento com escleroterapia com espuma.

Quando: 16 de maio (sábado).

Onde: Lordêlo Centro Médico, ao lado do IPL, no Max Center, Itaigara.

Horário: A partir das 7h, por ordem de chegada.

Público-alvo: 130 pessoas | Pacientes com varizes crônicas e indicação clínica, e não estética.

Tags:

Saúde Varizes E Trombose

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