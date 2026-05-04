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Seu débito de IPVA foi parar na Dívida Ativa? Veja como contestar de forma online

A ideia é ampliar o acesso aos serviços públicos e eliminar a necessidade de deslocamento presencial

Perla Ribeiro

Publicado em 4 de maio de 2026 às 14:04

Seu débito de IPVA foi parar na Dívida Ativa? Veja como contestar de forma online Crédito: Arisson Marinho/CORREIO

A Procuradoria Geral do Estado da Bahia (PGE-BA) disponibiliza um novo serviço digital que permite ao cidadão contestar débitos de IPVA inscritos em Dívida Ativa de forma totalmente online, por meio do portal ba.gov.br (site e aplicativo). Desenvolvida em parceria com a Coordenação de Transformação Digital da Secretaria da Administração do Estado (SAEB), a ideia é ampliar o acesso aos serviços públicos e eliminar a necessidade de deslocamento presencial, garantindo mais comodidade, agilidade e eficiência no atendimento ao cidadão.

Com a novidade, o contribuinte pode realizar a contestação de maneira simples, segura e acessível, diretamente pela plataforma digital do Governo do Estado, acompanhando o processo de forma prática. A ação integra a estratégia de modernização dos serviços da PGE-BA, com foco na transformação digital e na melhoria contínua da experiência do usuário.

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