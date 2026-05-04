Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Seu débito de IPVA foi parar na Dívida Ativa? Veja como contestar de forma online

A ideia é ampliar o acesso aos serviços públicos e eliminar a necessidade de deslocamento presencial

  • Foto do(a) author(a) Perla Ribeiro

  • Perla Ribeiro

Publicado em 4 de maio de 2026 às 14:04

Engarrafamento BR-324
Seu débito de IPVA foi parar na Dívida Ativa? Veja como contestar de forma online Crédito: Arisson Marinho/CORREIO

A Procuradoria Geral do Estado da Bahia (PGE-BA) disponibiliza um novo serviço digital que permite ao cidadão contestar débitos de IPVA inscritos em Dívida Ativa de forma totalmente online, por meio do portal ba.gov.br (site e aplicativo). Desenvolvida em parceria com a Coordenação de Transformação Digital da Secretaria da Administração do Estado (SAEB), a ideia é ampliar o acesso aos serviços públicos e eliminar a necessidade de deslocamento presencial, garantindo mais comodidade, agilidade e eficiência no atendimento ao cidadão.

Com a novidade, o contribuinte pode realizar a contestação de maneira simples, segura e acessível, diretamente pela plataforma digital do Governo do Estado, acompanhando o processo de forma prática. A ação integra a estratégia de modernização dos serviços da PGE-BA, com foco na transformação digital e na melhoria contínua da experiência do usuário.

Como solicitar isenção do IPVA na Bahia

Acesse o portal ba.gov.br e faça login com sua conta do próprio site ou da plataforma GOV.BR. por Shutterstock
Busque pelo serviço “Solicitar isenção de IPVA para veículos elétricos”. por Shutterstock
Preencha o formulário com as informações do veículo e do proprietário. por Paula Fróes/GOVBA
Anexe os documentos digitalizados conforme solicitado e envie a solicitação. por Shutterstock
Acompanhe o andamento em “Meus Serviços” — as atualizações podem chegar por e-mail ou WhatsApp. por Reprodução
1 de 5
Acesse o portal ba.gov.br e faça login com sua conta do próprio site ou da plataforma GOV.BR. por Shutterstock

Vão para a Dívida Ativa os valores oriundos de impostos, multas, taxas, entre outros, que o contribuinte deixa de pagar no prazo e passam a estar elegíveis para cobrança pelo Estado. A inscrição na dívida ativa gera uma pendência fiscal para o devedor trazendo consequências como impossibilidade de transferência do bem, protesto e cobrança judicial, e, em caso de débitos de IPVA, a apreensão do veículo em blitz.

Mais recentes

Imagem - Varizes? Mutirão gratuito em Salvador faz triagem e encaminha para tratamento pelo SUS

Varizes? Mutirão gratuito em Salvador faz triagem e encaminha para tratamento pelo SUS
Imagem - Cruzeiro de luxo com possível surto de hantavírus é impedido de atracar

Cruzeiro de luxo com possível surto de hantavírus é impedido de atracar
Imagem - Festival de Inverno Bahia anuncia primeiras atrações; confira

Festival de Inverno Bahia anuncia primeiras atrações; confira