Festival de Inverno Bahia anuncia primeiras atrações; confira

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Carol Neves
Publicado em 4 de maio de 2026 às 13:10
O Festival de Inverno Bahia (FIB) começou a divulgar os primeiros detalhes da edição deste ano e já confirmou nomes iniciais entre as atrações. Estão previstos shows de Marcelo Falcão, Projeto Dominguinho e Maria Bethânia.
Na semana passada, a organização anunciou a abertura das chamadas “vendas no escuro”, com um lote especial de ingressos disponibilizado antes da divulgação completa da programação. A 20ª edição do festival está marcada para os dias 21, 22 e 23 de agosto, no Parque de Exposições Teopompo de Almeida, em Vitória da Conquista, no sudoeste baiano. Os valores variavam entre R$ 70 e R$ 564.
Primeiras atrações do Festival de Inverno
As informações foram divulgadas pelas produtoras Bahia Eventos e Salvador Produções, responsáveis pelo evento e que repetem a parceria já realizada no Festival de Verão Salvador. Segundo a organização, outras atrações ainda serão anunciadas em breve.
Ao longo dos anos, o festival reuniu artistas de diferentes estilos, como Ney Matogrosso, Nando Reis, Ana Castela, Vanessa da Mata, Xand Avião, AnaVitória, Alexandre Pires, Menos É Mais, Ivete Sangalo, Léo Santana e Lulu Santos.
Além dos shows, o FIB promete manter a proposta de oferecer experiências ao público, com ativações de patrocinadores espalhadas pelo espaço. A programação também inclui opções gastronômicas, com destaque para pratos da culinária local e regional, voltados tanto para moradores quanto para turistas.
Os ingressos podem ser adquiridos pela plataforma Sympla, na loja Bora Tickets, no segundo piso do Shopping da Bahia, em Salvador, e em pontos físicos em Vitória da Conquista, como a Central de Ingressos (Shopping Conquista Sul e Galeria Panvicon), Banca Central (Praça Barão do Rio Branco), Loja Taco (Av. Olívia Flores, 686), loja DMK (Shopping Boulevard) e Charlie Colt, no bairro Brasil.