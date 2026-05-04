MÚSICA

Festival de Inverno Bahia anuncia primeiras atrações; confira

Evento em Vitória da Conquista divulga nomes iniciais da programação

Carol Neves

Publicado em 4 de maio de 2026 às 13:10

Festival de Inverno Bahia acontece em agosto Crédito: Divulgação

O Festival de Inverno Bahia (FIB) começou a divulgar os primeiros detalhes da edição deste ano e já confirmou nomes iniciais entre as atrações. Estão previstos shows de Marcelo Falcão, Projeto Dominguinho e Maria Bethânia.

Na semana passada, a organização anunciou a abertura das chamadas “vendas no escuro”, com um lote especial de ingressos disponibilizado antes da divulgação completa da programação. A 20ª edição do festival está marcada para os dias 21, 22 e 23 de agosto, no Parque de Exposições Teopompo de Almeida, em Vitória da Conquista, no sudoeste baiano. Os valores variavam entre R$ 70 e R$ 564.

Primeiras atrações do Festival de Inverno 1 de 4

As informações foram divulgadas pelas produtoras Bahia Eventos e Salvador Produções, responsáveis pelo evento e que repetem a parceria já realizada no Festival de Verão Salvador. Segundo a organização, outras atrações ainda serão anunciadas em breve.

Ao longo dos anos, o festival reuniu artistas de diferentes estilos, como Ney Matogrosso, Nando Reis, Ana Castela, Vanessa da Mata, Xand Avião, AnaVitória, Alexandre Pires, Menos É Mais, Ivete Sangalo, Léo Santana e Lulu Santos.

Além dos shows, o FIB promete manter a proposta de oferecer experiências ao público, com ativações de patrocinadores espalhadas pelo espaço. A programação também inclui opções gastronômicas, com destaque para pratos da culinária local e regional, voltados tanto para moradores quanto para turistas.