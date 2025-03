TRANSMITIDA POR ROEDORES

Hantavirose: doença rara que vitimou esposa de Gene Hackman mata 4 em cada 10 infectados

No Brasil, a doença já registro 299 óbitos entre 2013 e 2023

A morte de Betsy Arakawa, esposa do ator Gene Hackman, causada por hantavirose, trouxe atenção global para essa doença rara e grave. A hantavirose é provocada por vírus da família Hantaviridae, transmitidos principalmente pela inalação de secreções ou dejetos de roedores infectados. No Brasil, a doença já registrou 758 casos e 299 óbitos entre 2013 e 2023, com uma taxa de letalidade de 39,4%, segundo o Ministério da Saúde. >