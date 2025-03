INVESTIGAÇÃO

Ator Gene Hackman morreu uma semana depois da esposa; entenda

A informação foi revelada por um médico legista que acompanha o caso

Monique Lobo

Publicado em 8 de março de 2025 às 09:42

Gene Hackman e Betsy Arakawa em 2003 Crédito: Shutterstock

O ator Gene Hackman, 95, que foi encontrado morto em sua residência, em Santa Fé, nos Estados Unidos, no último dia 27, morreu cerca de uma semana depois da sua esposa, a pianista Betsy Arakawa, 65, também achada morta no local. É o que revelou o médico legista chefe do Escritório de Investigação Médica do Novo México, na sexta-feira (7), para a revista norte-americana Variety. >

De acordo com as informações do médico, Betsy morreu provavelmente no dia 11 de fevereiro, tendo com causa da morte uma infecção causada pelo hantavírus. Já Hackman morreu no dia 18, por uma doença cardiovascular agravada pelo Alzeiheimer. Isso porque, o teste do ator para o vírus que matou a esposa deu negativo. >

Ainda segundo a publicação, no dia 11, a pianista chegou a enviar um e-mail, foi ao supermercado e, também, a uma farmácia. Ela chegou em casa por volta das 17h15 no horário local. No dia 18 do mesmo mês, o marca-passo de Hackman registrou um ritmo anormal e uma última detecção, sendo que no dia anterior tinha registrado atividade cardíaca. >