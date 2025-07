JÚRI

Diddy é condenado por transporte para prostituição e absolvido de acusações mais graves

Veredito foi dado nesta quarta-feira (2), no Tribunal de Nova York, nos Estados Unidos

O rapper, empresário e produtor americano Sean “Diddy” Combs, de 55 anos, foi considerado culpado de duas das cinco acusações que envolviam tráfico sexual e associação criminosa. O veredito final do júri, dado nesta quarta-feira (2), no Tribunal de Nova York, nos Estados Unidos, considerou o rapper culpado pelos casos de transporte para fins de prostituição de duas de suas ex-namoradas: Cassandra "Cassie" Ventura e uma mulher identificada com o pseudônimo de Jane. >